Семью Усольцевых будут искать на горе Буратинка

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Поиски семьи Усольцевых, пропавших в Красноярском крае в середине октября, весной возобновят на горе Буратинка, там остался не обследованный участок, сообщил РИА Новости председатель "Лиза Алерт" Григорий Сергеев.

"У нас есть незакрытая часть на горе непосредственно, курумник площадью 1,6 на 2,5 километра, который необходимо закрывать без снега уже точно совершенно. И это наша основная задача", - сообщил Сергеев в ответ на вопрос, где конкретно планируется возобновить поиски весной.

По его словам, после схода снега перепроверят и лесную местность.

"Совершенно точно все, что внизу под горой - лесную местность, в любом случае придется перепроверять. Когда мы там работали, снега в некоторых местах было по колено… Мы сделаем все, чтобы закончить этот поиск, поставить точку в этой истории", - рассказал Сергеев.

Семья Усольцевых пропала недалеко от красноярского поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов региональным СК РФ было возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц). На данный момент с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.