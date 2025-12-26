Рейтинг@Mail.ru
Семью Усольцевых будут искать на горе Буратинка - РИА Новости, 26.12.2025
01:17 26.12.2025
Семью Усольцевых будут искать на горе Буратинка
Семью Усольцевых будут искать на горе Буратинка - РИА Новости, 26.12.2025
Семью Усольцевых будут искать на горе Буратинка
Поиски семьи Усольцевых, пропавших в Красноярском крае в середине октября, весной возобновят на горе Буратинка, там остался не обследованный участок, сообщил... РИА Новости, 26.12.2025
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
россия
Новости
Семью Усольцевых будут искать на горе Буратинка

© Фото : КГКУ "Спасатель"Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Поиски семьи Усольцевых, пропавших в Красноярском крае в середине октября, весной возобновят на горе Буратинка, там остался не обследованный участок, сообщил РИА Новости председатель "Лиза Алерт" Григорий Сергеев.
"У нас есть незакрытая часть на горе непосредственно, курумник площадью 1,6 на 2,5 километра, который необходимо закрывать без снега уже точно совершенно. И это наша основная задача", - сообщил Сергеев в ответ на вопрос, где конкретно планируется возобновить поиски весной.
По его словам, после схода снега перепроверят и лесную местность.
"Совершенно точно все, что внизу под горой - лесную местность, в любом случае придется перепроверять. Когда мы там работали, снега в некоторых местах было по колено… Мы сделаем все, чтобы закончить этот поиск, поставить точку в этой истории", - рассказал Сергеев.
Семья Усольцевых пропала недалеко от красноярского поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов региональным СК РФ было возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц). На данный момент с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.
Красноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
