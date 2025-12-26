Сальдо рассказал о попытках ВСУ перебросить ДРГ на левобережье Днепра

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Украинские войска предпринимают попытки перебрасывать ДРГ на левый берег в Херсонской области, в подавляющем большинстве случаев они заканчиваются неудачей, линия обороны укреплена, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Ситуация остается напряженной, но полностью контролируемой нашими военными. Линия обороны надежно укреплена. Попытки перебросить украинские ДРГ на левый берег время от времени бывают, но в подавляющем большинстве случаев лодки с боевиками уничтожаются еще на воде", — сказал Сальдо.
Накануне глава региона сообщил РИА Новости, что украинские войска минируют противопехотными минами прибрежные зоны подконтрольного им Херсона, что приводит к гибели мирных людей.
Херсонская область вошла в состав России после референдума в сентябре 2022 года. Российские войска контролируют 75 процентов ее площади, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ. Украинская сторона считает регион своей временно оккупированной территорией и продолжает вести обстрелы.