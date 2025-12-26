Рейтинг@Mail.ru
Сальдо рассказал о попытках ВСУ перебросить ДРГ на левобережье Днепра
26.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
02:48 26.12.2025 (обновлено: 07:42 26.12.2025)
Сальдо рассказал о попытках ВСУ перебросить ДРГ на левобережье Днепра
Сальдо рассказал о попытках ВСУ перебросить ДРГ на левобережье Днепра
Украинские войска предпринимают попытки перебрасывать ДРГ на левый берег в Херсонской области, в подавляющем большинстве случаев они заканчиваются неудачей,... РИА Новости, 26.12.2025
Сальдо рассказал о попытках ВСУ перебросить ДРГ на левобережье Днепра

Сальдо: ВСУ пытаются перебрасывать ДРГ на левобережье Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Украинские войска предпринимают попытки перебрасывать ДРГ на левый берег в Херсонской области, в подавляющем большинстве случаев они заканчиваются неудачей, линия обороны укреплена, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
«
"Ситуация остается напряженной, но полностью контролируемой нашими военными. Линия обороны надежно укреплена. Попытки перебросить украинские ДРГ на левый берег время от времени бывают, но в подавляющем большинстве случаев лодки с боевиками уничтожаются еще на воде", — сказал Сальдо.
Накануне глава региона сообщил РИА Новости, что украинские войска минируют противопехотными минами прибрежные зоны подконтрольного им Херсона, что приводит к гибели мирных людей.
Херсонская область вошла в состав России после референдума в сентябре 2022 года. Российские войска контролируют 75 процентов ее площади, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ. Украинская сторона считает регион своей временно оккупированной территорией и продолжает вести обстрелы.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Сальдо рассказал о ситуации на линии фронта в Херсонской области
Вчера, 13:09
 
