Умер бывший замминистра обороны России Юрий Садовенко
09:15 26.12.2025 (обновлено: 11:26 26.12.2025)
Умер бывший замминистра обороны России Юрий Садовенко
Бывший заместитель министра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко умер на 57-м году жизни, рассказали РИА Новости его близкие. РИА Новости, 26.12.2025
Умер бывший замминистра обороны России Юрий Садовенко

Бывший замминистра обороны Юрий Садовенко умер на 57-м году жизни

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко умер на 57-м году жизни, рассказали РИА Новости его близкие.
"Да, это правда. <…> Вчера вечером", — сказали они.

Садовенко родился 11 сентября 1969 года в Житомире. В 1990-м окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Ленинского комсомола, в 2008-м — Академию государственной службы при президенте Российской Федерации. С 1990 по 1994 год проходил службу в вооруженных силах, участвовал в боевых действиях.
С 1994-го по 2002-й служил в подразделениях МЧС. Не раз участвовал в гуманитарных и спасательных операциях как в России, так и за рубежом.
В ноябре 2012-го Садовенко назначили руководителем аппарата министра обороны. В феврале 2014-го ему присвоили звание генерал-полковника. В мае 2024-го он был освобожден от должности.
 
