Умер бывший замминистра обороны России Юрий Садовенко
Умер бывший замминистра обороны России Юрий Садовенко
Умер бывший замминистра обороны России Юрий Садовенко
Бывший заместитель министра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко умер на 57-м году жизни, рассказали РИА Новости его близкие. РИА Новости, 26.12.2025
россия
житомир
украина
