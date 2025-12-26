Умер бывший замминистра обороны России Юрий Садовенко

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко умер на 57-м году жизни, рассказали РИА Новости его близкие.

« "Да, это правда. <…> Вчера вечером", — сказали они.

Садовенко родился 11 сентября 1969 года в Житомире. В 1990-м окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Ленинского комсомола, в 2008-м — Академию государственной службы при президенте Российской Федерации. С 1990 по 1994 год проходил службу в вооруженных силах, участвовал в боевых действиях.

С 1994-го по 2002-й служил в подразделениях МЧС . Не раз участвовал в гуманитарных и спасательных операциях как в России, так и за рубежом.