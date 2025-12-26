Рейтинг@Mail.ru
Риск ядерного конфликта до конца не устранен, заявил Рябков - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/ryabkov-2064981783.html
Риск ядерного конфликта до конца не устранен, заявил Рябков
Риск ядерного конфликта до конца не устранен, заявил Рябков - РИА Новости, 26.12.2025
Риск ядерного конфликта до конца не устранен, заявил Рябков
Риск атомного конфликта до конца не устранен, Россия призывает США проявлять максимальную ответственность в отношениях с РФ, заявил замглавы МИД Российской... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T20:07:00+03:00
2025-12-26T20:07:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100667/00/1006670076_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_f379421fa3b3adf3a13f501395313d06.jpg
https://ria.ru/20251109/peskov-2053793239.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100667/00/1006670076_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_c8335281e11eee8a2dd8caef8c07d3fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, сергей рябков
В мире, Россия, США, Сергей Рябков
Риск ядерного конфликта до конца не устранен, заявил Рябков

Рябков заявил, что риск ядерного конфликта до конца не устранен

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Риск атомного конфликта до конца не устранен, Россия призывает США проявлять максимальную ответственность в отношениях с РФ, заявил замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков.
«
"Сейчас в силу того, что контакты интенсифицировались, идет деловой предметный разговор, я бы не стал преувеличивать опасность того, что мы вновь окажемся на краю именно этой ядерной пропасти, но для того, чтобы еще больше отдалиться от этого края, нужны большие усилия. Есть такой риск подобного столкновения, он до конца не устранен и многое очень зависит от того, как себя поведет администрация (президента США Дональда) Трампа в дальнейшем", - сказал Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
По словам дипломата, Россия хотела бы, чтобы администрация американского лидера проявляла максимальную ответственность в отношениях с РФ, к чему Российская Федерация и призывает.
"Мы посылаем по всем линиям сигналы о том, что давайте, в конце концов, договариваться по-настоящему", - подчеркнул Рябков.
Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Песков рассказал о поручении Путина по ядерным испытаниям
9 ноября, 15:58
 
В миреРоссияСШАСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала