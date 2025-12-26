Риск ядерного конфликта до конца не устранен, заявил Рябков

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Риск атомного конфликта до конца не устранен, Россия призывает США проявлять максимальную ответственность в отношениях с РФ, заявил замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков.
"Сейчас в силу того, что контакты интенсифицировались, идет деловой предметный разговор, я бы не стал преувеличивать опасность того, что мы вновь окажемся на краю именно этой ядерной пропасти, но для того, чтобы еще больше отдалиться от этого края, нужны большие усилия. Есть такой риск подобного столкновения, он до конца не устранен и многое очень зависит от того, как себя поведет администрация (президента США Дональда) Трампа в дальнейшем", - сказал Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
По словам дипломата, Россия хотела бы, чтобы администрация американского лидера проявляла максимальную ответственность в отношениях с РФ, к чему Российская Федерация и призывает.
"Мы посылаем по всем линиям сигналы о том, что давайте, в конце концов, договариваться по-настоящему", - подчеркнул Рябков.
