Риск ядерного конфликта до конца не устранен, заявил Рябков

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Риск атомного конфликта до конца не устранен, Россия призывает США проявлять максимальную ответственность в отношениях с РФ, заявил замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков.

"Мы посылаем по всем линиям сигналы о том, что давайте, в конце концов, договариваться по-настоящему", - подчеркнул Рябков.