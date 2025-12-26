Рябков призвал Запад думать о предотвращении большой войны

«

"Я не хотел бы предаваться спекуляциям и теоретическому построению наихудших сценариев. В ответ на подобного рода прогнозы и оценки могу лишь сказать: глубоко ошибаются те, кто, возможно, рассчитывает на победу над Россией в открытом конфликте с участием западной группы стран под натовскими знаменами. Они забывают или преднамеренно делают вид, что не замечают этого, что в данном случае речь идет о попытке победить ядерную державу. Это по определению невозможно... Это заведомо путь в никуда, в катастрофу. Мы призываем все же думать не о том, когда может разразиться большая война, а (о том - ред.) что надо сделать для того, чтобы ее не допустить", - сказал Рябков в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1".