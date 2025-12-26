Рейтинг@Mail.ru
Рябков призвал Запад думать о предотвращении большой войны - РИА Новости, 26.12.2025
19:52 26.12.2025
Рябков призвал Запад думать о предотвращении большой войны
РФ призывает Запад думать не о том, когда может разразиться большая война, а о том, что нужно сделать, чтобы ее не допустить, заявил замглавы МИД Российской... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T19:52:00+03:00
2025-12-26T19:52:00+03:00
в мире
россия
европа
сергей рябков
нато
в мире, россия, европа, сергей рябков, нато
В мире, Россия, Европа, Сергей Рябков, НАТО
Рябков призвал Запад думать о предотвращении большой войны

Рябков призвал Запад думать не о том, когда будет война, а о ее предотвращении

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : МИД России
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. РФ призывает Запад думать не о том, когда может разразиться большая война, а о том, что нужно сделать, чтобы ее не допустить, заявил замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков.
«

"Я не хотел бы предаваться спекуляциям и теоретическому построению наихудших сценариев. В ответ на подобного рода прогнозы и оценки могу лишь сказать: глубоко ошибаются те, кто, возможно, рассчитывает на победу над Россией в открытом конфликте с участием западной группы стран под натовскими знаменами. Они забывают или преднамеренно делают вид, что не замечают этого, что в данном случае речь идет о попытке победить ядерную державу. Это по определению невозможно... Это заведомо путь в никуда, в катастрофу. Мы призываем все же думать не о том, когда может разразиться большая война, а (о том - ред.) что надо сделать для того, чтобы ее не допустить", - сказал Рябков в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1".

В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД Российской Федерации подчеркивали, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
