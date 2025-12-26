Россия хочет видеть Украину дружественной страной, заявил Рябков

«

"Очень хотелось бы видеть Украину дружественной (для - ред.) России страной. Страной, где, безусловно, восстановлены права русских и русскоязычных, где гарантированны права Русской канонической православной церкви, где есть забота о людях, а не просто тоталитарное и абсолютно не допускающее никаких отклонений на ликвидацию всего, что можно отнести к общему наследию, даже не к коммунистическому, а общему наследию", - сказал Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".