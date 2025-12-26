Рейтинг@Mail.ru
Рябков: установление сроков не поможет достичь договоренности по Украине
19:09 26.12.2025 (обновлено: 19:50 26.12.2025)
Рябков: установление сроков не поможет достичь договоренности по Украине
Рябков: установление сроков не поможет достичь договоренности по Украине

Сергей Рябков
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Установление искусственных сроков не поможет достичь договоренности по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США считают, что если конфликт на Украине и может быть завершен, то это произойдет в ближайшие 90 дней.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Мирный план Зеленского по Украине вызвал переполох в Германии
24 декабря, 16:52
"Никакие искусственные сроки здесь не помогут, никакие дедлайны - девять дней, 90 дней, как угодно, они не помогают реальной работе. Нужно не листы календаря перед собой рассматривать, устанавливая некие даты, а фокусироваться на сути вопроса. Есть с нашей стороны полная готовность. Мы ждем такого же подхода с той стороны", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"Некоторые говорят о других сроках демагогически, заявляя о том, что Россия может хоть завтра прекратить этот конфликт. Это подлая постановка вопроса, начисто перечеркивающая все то, что мы годами, долгими переговорными сессиями, выступлениями с высоких трибун объясняли западному и всему мировому сообществу - без правильного решения проблем, которые являются первоисточником этого кризиса, требующими решения проблемы, без этого не получится выход на окончательную договоренность", - подчеркнул дипломат.
Канцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Песков: участие Европы в переговорах по Украине не сулит ничего хорошего
16 декабря, 19:27
 
