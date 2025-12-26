Рябков: установление сроков не поможет достичь договоренности по Украине

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Установление искусственных сроков не поможет достичь договоренности по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Никакие искусственные сроки здесь не помогут, никакие дедлайны - девять дней, 90 дней, как угодно, они не помогают реальной работе. Нужно не листы календаря перед собой рассматривать, устанавливая некие даты, а фокусироваться на сути вопроса. Есть с нашей стороны полная готовность. Мы ждем такого же подхода с той стороны", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"Некоторые говорят о других сроках демагогически, заявляя о том, что Россия может хоть завтра прекратить этот конфликт. Это подлая постановка вопроса, начисто перечеркивающая все то, что мы годами, долгими переговорными сессиями, выступлениями с высоких трибун объясняли западному и всему мировому сообществу - без правильного решения проблем, которые являются первоисточником этого кризиса, требующими решения проблемы, без этого не получится выход на окончательную договоренность", - подчеркнул дипломат.