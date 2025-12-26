https://ria.ru/20251226/ryabkov-2064974196.html
Россия близка к решению конфликта на Украине, заявил Рябков
Россия близка к решению конфликта на Украине, заявил Рябков - РИА Новости, 26.12.2025
Россия близка к решению конфликта на Украине, заявил Рябков
Киев и его спонсоры в Евросоюзе, не настроенные на мирное решение конфликта на Украине, удвоили усилия по торпедированию договоренности на фоне приближения к... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T19:05:00+03:00
2025-12-26T19:05:00+03:00
2025-12-26T19:23:00+03:00
в мире
россия
киев
сергей рябков
украина
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e514dd3cd8985bb08cd4d8d932022cf6.jpg
https://ria.ru/20251222/ukraina-2063750436.html
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_152:0:1172:765_1920x0_80_0_0_c8255da4f7e1237540b5155971802f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, сергей рябков, украина, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Киев, Сергей Рябков, Украина, Мирный план США по Украине
Россия близка к решению конфликта на Украине, заявил Рябков
Рябков заявил о приближении к решению конфликта на Украине