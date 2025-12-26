https://ria.ru/20251226/rvio-2064854288.html
Украинские школьники изучают историю по комиксам, рассказали в РВИО
Украинские школьники изучают историю по комиксам, рассказали в РВИО - РИА Новости, 26.12.2025
Украинские школьники изучают историю по комиксам, рассказали в РВИО
Украинские школьники сейчас изучают историю по комиксам, сообщил в интервью РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T13:24:00+03:00
2025-12-26T13:24:00+03:00
2025-12-26T13:56:00+03:00
украина
киев
российское военно-историческое общество (рвио)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064865769_0:315:3080:2048_1920x0_80_0_0_e741fd0019a3be2977aff8a67a5fdc37.jpg
https://ria.ru/20251225/britaniya-2064733719.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064865769_349:0:3080:2048_1920x0_80_0_0_9d1658e86ca41ef2db5f3b441cbe2e51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, российское военно-историческое общество (рвио)
Украина, Киев, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Украинские школьники изучают историю по комиксам, рассказали в РВИО
Историк Мягков: украинские школьники изучают историю по комиксам
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Украинские школьники сейчас изучают историю по комиксам, сообщил в интервью РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
"Я даже могу сказать о том, что у нас украинские школьные учебники – это просто страшный ужас. Но я даже не про них хочу сказать. В первом, втором, третьем классах многие ученики, школьники на Украине
, в Киеве
или где-то на Западной Украине, учатся по комиксам. Это официально", - сказал Мягков.
Как отметил он, в комиксе вся история Украины показана в четырёх фигурах.
"Первая – это скиф почему-то. Потом казак запорожский, потом воин УНР - Украинской народной республики, почему-то одет в форму бандеровца. И третье – мать Дмитрика. Кто такая мать Дмитрика? Когда мы читаем текст, мы видим, это мама Дмитрика, которая желает, чтобы: "Донбасс возвратился к Украине, и русских надо убивать". Она с автоматом, мать Дмитрика, идет убивать русских. Вместе с папой, который тоже воюет. Вот вся история Украины", - рассказал Мягков.