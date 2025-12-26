Рейтинг@Mail.ru
Украинские школьники изучают историю по комиксам, рассказали в РВИО
13:24 26.12.2025
Украинские школьники изучают историю по комиксам, рассказали в РВИО
Украинские школьники изучают историю по комиксам, рассказали в РВИО
Украинские школьники сейчас изучают историю по комиксам, сообщил в интервью РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил
Украинские школьники изучают историю по комиксам, рассказали в РВИО

Историк Мягков: украинские школьники изучают историю по комиксам

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Украинские школьники сейчас изучают историю по комиксам, сообщил в интервью РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
"Я даже могу сказать о том, что у нас украинские школьные учебники – это просто страшный ужас. Но я даже не про них хочу сказать. В первом, втором, третьем классах многие ученики, школьники на Украине, в Киеве или где-то на Западной Украине, учатся по комиксам. Это официально", - сказал Мягков.
Как отметил он, в комиксе вся история Украины показана в четырёх фигурах.
"Первая – это скиф почему-то. Потом казак запорожский, потом воин УНР - Украинской народной республики, почему-то одет в форму бандеровца. И третье – мать Дмитрика. Кто такая мать Дмитрика? Когда мы читаем текст, мы видим, это мама Дмитрика, которая желает, чтобы: "Донбасс возвратился к Украине, и русских надо убивать". Она с автоматом, мать Дмитрика, идет убивать русских. Вместе с папой, который тоже воюет. Вот вся история Украины", - рассказал Мягков.
