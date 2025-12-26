Рейтинг@Mail.ru
Франция, Англия и США предали итоги Нюрнбергского процесса, заявили в РВИО - РИА Новости, 26.12.2025
11:57 26.12.2025
Франция, Англия и США предали итоги Нюрнбергского процесса, заявили в РВИО
Франция, Англия и США предали итоги Нюрнбергского процесса, заявили в РВИО - РИА Новости, 26.12.2025
Франция, Англия и США предали итоги Нюрнбергского процесса, заявили в РВИО
Франция, Англия, Соединенные Штаты Америки предают итоги Нюрнбергского процесса, поддерживая киевский режим, заявил научный директор Российского... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T11:57:00+03:00
2025-12-26T11:57:00+03:00
Франция, Англия и США предали итоги Нюрнбергского процесса, заявили в РВИО

Историк Мягков: Франция, Англия и США предали итоги Нюрнберга

© РИА Новости / Виктор Кинеловский | Перейти в медиабанкОдно из заседаний Международного военного трибунала
Одно из заседаний Международного военного трибунала - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Виктор Кинеловский
Перейти в медиабанк
Одно из заседаний Международного военного трибунала. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Франция, Англия, Соединенные Штаты Америки предают итоги Нюрнбергского процесса, поддерживая киевский режим, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков в интервью РИА Новости.
"Конечно, когда сегодня Франция, Англия, Соединенные Штаты Америки поддерживают этот киевский режим… Если они его поддерживают, значит, они поддерживают неонацизм. Как можно еще к ним относиться?" - сказал Мягков, отвечая на вопрос, предают ли бывшие союзники СССР итоги Нюрнберга, поддерживая сегодня действия Киева.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
Депутат Рады обвинил Зеленского в геноциде украинского народа
