Неонацисты в Донбассе действуют так же, как фашисты в СССР, заявили в РВИО - РИА Новости, 26.12.2025
11:33 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/rvio-2064813695.html
Неонацисты в Донбассе действуют так же, как фашисты в СССР, заявили в РВИО
Неонацисты в Донбассе действуют так же, как фашисты в СССР, заявили в РВИО
Украинские неонацисты и наемники на территории Донбасса действуют так же, как фашисты в СССР, используя те же лозунги, сообщил РИА Новости научный директор... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T11:33:00+03:00
2025-12-26T11:33:00+03:00
Неонацисты в Донбассе действуют так же, как фашисты в СССР, заявили в РВИО

Историк Мягков: украинские неонацисты действуют так же, как фашисты в СССР

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Украинские неонацисты и наемники на территории Донбасса действуют так же, как фашисты в СССР, используя те же лозунги, сообщил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
"Посмотрите, что творят сегодня украинские неонацисты и наемники на территории Донбасса, на территории Новороссии, как они расправляются с мирными жителями, как они, по сути дела, преследуют ту же расовую теорию, только с модификациями. Так же, как действовали, например, представители арийской нации немцев на территории Советского Союза", - сказал Мягков в интервью агентству.
Историк рассказал, как Германия планировала устроить геноцид народов СССР
Вчера, 06:57
Историк также обратил внимание на лозунги, которые используются современными неонацистами.
"Мы выше, - (экс-глава европейской дипломатии Жозеп - ред.) Борель говорит, отставной уже, но эти мысли фактического у всего Евросоюза сейчас, - Мы - сад, мы - арийцы, а там джунгли". То есть мы на Востоке - это те же самые варвары, как они считают. Все повторяется. И чтобы этого не допустить, надо как можно больше и внятно, и с фактами говорить сегодня о Нюрнбергском трибунале", - сообщил Мягков.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
Историк назвал Зеленского мини-фюрером
Вчера, 08:29
 
