Неонацисты в Донбассе действуют так же, как фашисты в СССР, заявили в РВИО

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Украинские неонацисты и наемники на территории Донбасса действуют так же, как фашисты в СССР, используя те же лозунги, сообщил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.