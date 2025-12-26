В РВИО назвали неонацизм в Европе русофобией

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Европейский неонацизм сегодня - это прежде всего русофобия, он направлен против всего русского мира и многонационального народа России, поделился мнением с РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.