В РВИО назвали неонацизм в Европе русофобией - РИА Новости, 26.12.2025
11:12 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/rvio-2064805178.html
В РВИО назвали неонацизм в Европе русофобией
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Европейский неонацизм сегодня - это прежде всего русофобия, он направлен против всего русского мира и многонационального народа России, поделился мнением с РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
"Если тогда (во время Второй мировой войны - ред.) нацизм был идеологией, направленной против евреев... то сегодня неонацизм, европейский неонацизм, (в том числе - ред.) украинский, прибалтийский, - это прежде всего русофобия. Она направлена против нас прежде всего, причем против всего нашего многонационального народа, против русского мира. Это как раз в Европе не хотят признавать и никогда не признают", - сказал собеседник агентства.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Западные страны заболели новой формой нацизма, заявила Захарова
25 декабря, 11:09
 
