На Украине, в Прибалтике и Европе возникают ростки нацизма, заявил историк

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Ростки нацизма спустя 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса опять возникают в различных уголках планеты, прежде всего на Украине, в Прибалтике и Европе, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.