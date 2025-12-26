На Украине, в Прибалтике и Европе возникают ростки нацизма, заявил историк

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Ростки нацизма спустя 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса опять возникают в различных уголках планеты, прежде всего на Украине, в Прибалтике и Европе, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
"Те выводы, тот приговор, те обвинения, и те доказательства, которые были представлены на Нюрнбергском трибунале, во-первых, были в высшей степени справедливыми и вошли в юридическую практику. Они очень актуальны на сегодняшний день, когда мы видим, что ростки этого нацизма опять возникают в различных уголках планеты, прежде всего на Украине, в Прибалтике, в европейских странах", - сказал Мягков в интервью агентству.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
