Рейтинг@Mail.ru
Рубио выразил обеспокоенность конфликтом между Камбоджей и Таиландом - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:28 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/rubio-2064747294.html
Рубио выразил обеспокоенность конфликтом между Камбоджей и Таиландом
Рубио выразил обеспокоенность конфликтом между Камбоджей и Таиландом - РИА Новости, 26.12.2025
Рубио выразил обеспокоенность конфликтом между Камбоджей и Таиландом
Госсекретарь США Марко Рубио выразил обеспокоенность продолжающимся конфликтом между Камбоджей и Таиландом в ходе разговора с камбоджийским премьер-министром... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T00:28:00+03:00
2025-12-26T00:28:00+03:00
в мире
камбоджа
таиланд
сша
марко рубио
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_0:61:2500:1467_1920x0_80_0_0_dd304d28feb71440d1ea494466d4f104.jpg
https://ria.ru/20251223/ekspert-2064084877.html
https://ria.ru/20251223/tailand-2064191035.html
камбоджа
таиланд
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_126:0:2349:1667_1920x0_80_0_0_ddb4da12800921bbc9e469c474069c01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, камбоджа, таиланд, сша, марко рубио, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Камбоджа, Таиланд, США, Марко Рубио, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Рубио выразил обеспокоенность конфликтом между Камбоджей и Таиландом

Рубио обсудил с премьером Камбоджи ситуацию на границе с Таиландом

© AP Photo / Evan VucciМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио выразил обеспокоенность продолжающимся конфликтом между Камбоджей и Таиландом в ходе разговора с камбоджийским премьер-министром Хун Манетом, сообщает госдеп США.
Ранее таиландский государственный телеканал Thai PBS сообщил, что военные делегации Таиланда и Камбоджи не сделали никаких заявлений для СМИ по итогам второго дня переговоров в формате общего комитета по границам о деэскалации пограничного конфликта и возобновлении режима прекращения огня.
Военный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Политолог назвала условия для прекращения конфликта Камбоджи и Таиланда
23 декабря, 14:02
"Государственный секретарь США Марко Рубио провёл разговор с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом, чтобы выразит обеспокоенность продолжающимся насилием между Камбоджей и Таиландом. Госсекретарь Рубио вновь подчеркнул стремление президента (США Дональда) Трампа к миру и необходимость полного выполнения Куала-Лумпурских мирных соглашений", - говорится в заявлении официального представителя ведомства Томми Пиготта.
Рубио также подтвердил, что Соединённые Штаты готовы содействовать переговорам, чтобы обеспечить мир и стабильность между Камбоджей и Таиландом.
Возобновившийся 7 декабря вооруженный конфликт на границе между Таиландом и Камбоджей с применением тяжелой техники, артиллерии и авиации продолжается уже более двух недель. По данным вооруженных сил Таиланда на понедельник, 22 военнослужащих погибли и более 120 человек получили ранения. Камбоджийские власти сообщали о 30 погибших гражданских и 87 пострадавших. При этом более 400 тысяч человек с каждой стороны вынужденно покинули свои дома на приграничных территориях.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Люди покидают свои дома недалеко от границы с Таиландом в Камбодже - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
На границе Таиланда и Камбоджи бои продолжаются накануне переговоров
23 декабря, 20:54
 
В миреКамбоджаТаиландСШАМарко РубиоОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала