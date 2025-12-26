https://ria.ru/20251226/rubio-2064747294.html
Рубио выразил обеспокоенность конфликтом между Камбоджей и Таиландом
ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио выразил обеспокоенность продолжающимся конфликтом между Камбоджей и Таиландом в ходе разговора с камбоджийским премьер-министром Хун Манетом, сообщает госдеп США.
Ранее таиландский государственный телеканал Thai PBS сообщил, что военные делегации Таиланда
и Камбоджи
не сделали никаких заявлений для СМИ по итогам второго дня переговоров в формате общего комитета по границам о деэскалации пограничного конфликта и возобновлении режима прекращения огня.
"Государственный секретарь США Марко Рубио
провёл разговор с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом, чтобы выразит обеспокоенность продолжающимся насилием между Камбоджей и Таиландом. Госсекретарь Рубио вновь подчеркнул стремление президента (США Дональда) Трампа к миру и необходимость полного выполнения Куала-Лумпурских мирных соглашений", - говорится в заявлении официального представителя ведомства Томми Пиготта.
Рубио также подтвердил, что Соединённые Штаты готовы содействовать переговорам, чтобы обеспечить мир и стабильность между Камбоджей и Таиландом.
Возобновившийся 7 декабря вооруженный конфликт на границе между Таиландом и Камбоджей с применением тяжелой техники, артиллерии и авиации продолжается уже более двух недель. По данным вооруженных сил Таиланда на понедельник, 22 военнослужащих погибли и более 120 человек получили ранения. Камбоджийские власти сообщали о 30 погибших гражданских и 87 пострадавших. При этом более 400 тысяч человек с каждой стороны вынужденно покинули свои дома на приграничных территориях.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции
в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.