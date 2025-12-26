Рубио выразил обеспокоенность конфликтом между Камбоджей и Таиландом

Возобновившийся 7 декабря вооруженный конфликт на границе между Таиландом и Камбоджей с применением тяжелой техники, артиллерии и авиации продолжается уже более двух недель. По данным вооруженных сил Таиланда на понедельник, 22 военнослужащих погибли и более 120 человек получили ранения. Камбоджийские власти сообщали о 30 погибших гражданских и 87 пострадавших. При этом более 400 тысяч человек с каждой стороны вынужденно покинули свои дома на приграничных территориях.