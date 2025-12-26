Рейтинг@Mail.ru
РПЦ утвердила молебен о вразумлении женщин, желающих сделать аборт
20:13 26.12.2025 (обновлено: 20:18 26.12.2025)
РПЦ утвердила молебен о вразумлении женщин, желающих сделать аборт
РПЦ утвердила молебен о вразумлении женщин, желающих сделать аборт

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) утвердил текст молебна о вразумлении людей, намеренных совершить аборт, сообщил журналистам председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Решение утвердить текст молебна было принято на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, состоявшемся в пятницу в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под руководством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
«
"Члены Синода постановили утвердить текст молебна о вразумлении имеющих намерение совершить аборт, представленный Синодальной богослужебной комиссией", – привели в синодальном отделе слова Легойды.
В тексте молебна, по его сведениям, содержатся "прошения о вразумлении обуреваемых греховным помыслом совершить аборт, о даровании им страха Божия, а также о защите нерожденных младенцев и о прекращении совершения этого греха в нашей стране". Кроме того, ежегодно в церковный праздник памяти 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме убиенных (11 января, 29 декабря по старому стилю), Синод постановил включать в литургию прошения из этого молебна.
Беременная женщина рассматривает снимок УЗИ - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
В РПЦ прокомментировали призыв священника не запрещать аборты
28 сентября, 08:02
 
РелигияМоскваВифлеемВладимир ЛегойдаРусская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
