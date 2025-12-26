РПЦ собрала более 1,5 миллиарда рублей на гумпомощь для Донбасса

Кроме того, за второе полугодие 2025 года издательский совет РПЦ доставил в Донбасс и Новороссию более 50 тысяч экземпляров разных книг, включая Священное Писание, а также богослужебные книги, церковные календари, молитвословы, пособия для детских воскресных школ, духовно-просветительскую и детскую литературу, а всего "с 2022 года на упомянутые территории доставлено порядка 113 тысяч экземпляров книжной продукции".