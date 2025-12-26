Рейтинг@Mail.ru
РПЦ собрала более 1,5 миллиарда рублей на гумпомощь для Донбасса
18:24 26.12.2025 (обновлено: 09:06 27.12.2025)
РПЦ собрала более 1,5 миллиарда рублей на гумпомощь для Донбасса
Более 1,5 миллиарда рублей собрали в РПЦ с 2022 года на помощь мирным жителям, пострадавшим от военных действий, следует из сообщения, распространенного... РИА Новости, 27.12.2025
донбасс
новороссия
курская область
русская православная церковь
московская патриархия
Донбасс, Новороссия, Курская область, Русская православная церковь, Московская Патриархия
РПЦ собрала более 1,5 млрд рублей на гуманитарную помощь для Донбасса

© Фото : Патриаршая гуманитарная миссия Русской Православной ЦерквиДобровольцы Русской православной церкви на Донбассе
Добровольцы Русской православной церкви на Донбассе - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : Патриаршая гуманитарная миссия Русской Православной Церкви
Добровольцы Русской православной церкви на Донбассе. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Более 1,5 миллиарда рублей собрали в РПЦ с 2022 года на помощь мирным жителям, пострадавшим от военных действий, следует из сообщения, распространенного синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
"С марта 2022 года на счета Московской патриархии и Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению собрано 1,53 миллиарда рублей. Средства расходовались для закупки и отправки гуманитарной помощи (продукты, лекарства, гигиена) в Донбасс и Новороссию, а также в Курскую область; на помощь беженцам в пунктах временного размещения; прямую помощь пострадавшим мирным людям; закупку необходимого оборудования; осуществление медицинской помощи через Центральную клиническую больницу Московской патриархии", - сказано в сообщении.
Протоиерей Михаил Потокин на открытии церковного центра помощи в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
РПЦ открыла 12 центров помощи в Новороссии
5 ноября, 15:23
В РПЦ отметили, что во многих епархиях идут сборы пожертвований, предметов первой необходимости, продуктов, средств гигиены для передачи беженцам и пострадавшим мирным жителям. "В епархиях собрано, закуплено и передано более 4,2 тысячи тонн гуманитарной помощи. В том числе свыше 2980 тонн были направлены в епархии, находящиеся на территории проведения Специальной военной операции", - уточнили в РПЦ.
По состоянию на 15 декабря сотрудники Патриаршей гуманитарной миссии и специального гуманитарного центра Крымской митрополии совершили 205 поездок и доставили 1221 тонну гуманитарных грузов в пострадавшие населенные пункты Херсонской области и Донбасса, добавили в Церкви.
Также в церкви окрыли 12 церковных центров помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям: в Бердянске, Голой Пристани, Донецке, Лисичанске, Мариуполе, Мелитополе, Северодонецке, Скадовске, а также в Москве, Белгороде, Курске, Ростове-на-Дону. "За весь период работы в этих центрах было принято и обработано свыше 361 тысячи обращений", - рассказали в РПЦ.
Кроме того, за второе полугодие 2025 года издательский совет РПЦ доставил в Донбасс и Новороссию более 50 тысяч экземпляров разных книг, включая Священное Писание, а также богослужебные книги, церковные календари, молитвословы, пособия для детских воскресных школ, духовно-просветительскую и детскую литературу, а всего "с 2022 года на упомянутые территории доставлено порядка 113 тысяч экземпляров книжной продукции".
Открытие музейно-храмового комплекса Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
РПЦ восстановила 50 храмов в новых регионах России
Вчера, 18:21
 
ДонбассНовороссияКурская областьРусская православная церковьМосковская Патриархия
 
 
