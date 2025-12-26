РПЦ собрала более 1,5 миллиарда рублей на гумпомощь для Донбасса

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Более 1,5 миллиарда рублей собрали в РПЦ с 2022 года на помощь мирным жителям, пострадавшим от военных действий, следует из сообщения, распространенного синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
"С марта 2022 года на счета Московской патриархии и Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению собрано 1,53 миллиарда рублей. Средства расходовались для закупки и отправки гуманитарной помощи (продукты, лекарства, гигиена) в Донбасс и Новороссию, а также в Курскую область; на помощь беженцам в пунктах временного размещения; прямую помощь пострадавшим мирным людям; закупку необходимого оборудования; осуществление медицинской помощи через Центральную клиническую больницу Московской патриархии", - сказано в сообщении.
РПЦ открыла 12 центров помощи в Новороссии
5 ноября, 15:23
В РПЦ отметили, что во многих епархиях идут сборы пожертвований, предметов первой необходимости, продуктов, средств гигиены для передачи беженцам и пострадавшим мирным жителям. "В епархиях собрано, закуплено и передано более 4,2 тысячи тонн гуманитарной помощи. В том числе свыше 2980 тонн были направлены в епархии, находящиеся на территории проведения Специальной военной операции", - уточнили в РПЦ.
По состоянию на 15 декабря сотрудники Патриаршей гуманитарной миссии и специального гуманитарного центра Крымской митрополии совершили 205 поездок и доставили 1221 тонну гуманитарных грузов в пострадавшие населенные пункты Херсонской области и Донбасса, добавили в Церкви.
Также в церкви окрыли 12 церковных центров помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям: в Бердянске, Голой Пристани, Донецке, Лисичанске, Мариуполе, Мелитополе, Северодонецке, Скадовске, а также в Москве, Белгороде, Курске, Ростове-на-Дону. "За весь период работы в этих центрах было принято и обработано свыше 361 тысячи обращений", - рассказали в РПЦ.
Кроме того, за второе полугодие 2025 года издательский совет РПЦ доставил в Донбасс и Новороссию более 50 тысяч экземпляров разных книг, включая Священное Писание, а также богослужебные книги, церковные календари, молитвословы, пособия для детских воскресных школ, духовно-просветительскую и детскую литературу, а всего "с 2022 года на упомянутые территории доставлено порядка 113 тысяч экземпляров книжной продукции".