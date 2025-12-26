Рейтинг@Mail.ru
Россиянку освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме
13:51 26.12.2025
Россиянку освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме
Россиянку освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме
Гражданку РФ успешно освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме, она будет отправлена на родину, сообщает посольство РФ в Таиланде в публикации на своем... РИА Новости, 26.12.2025
Россиянку освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме

Россиянку освободили из колл-центра мошенников в Мьянме, ее отправят на родину

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Гражданку РФ успешно освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме, она будет отправлена на родину, сообщает посольство РФ в Таиланде в публикации на своем официальном Telegram-канале.
"Посольство Российской Федерации в королевстве Таиланд информирует об очередном факте успешного освобождения гражданки России, ранее незаконно удерживаемой на территории Мьянмы. 26 декабря 2025 года... была организована выдача освобожденной гражданки Российской Федерации с дальнейшим сопровождением в город Бангкок с целью вылета на родину", - говорится в публикации диппредставительства.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Захарова рассказала о вызволении россиян из кол-центров в Мьянме
17 декабря, 18:09
 
