https://ria.ru/20251226/rossiyanka-2064864398.html
Россиянку освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме
Россиянку освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме - РИА Новости, 26.12.2025
Россиянку освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме
Гражданку РФ успешно освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме, она будет отправлена на родину, сообщает посольство РФ в Таиланде в публикации на своем... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T13:51:00+03:00
2025-12-26T13:51:00+03:00
2025-12-26T13:55:00+03:00
мьянма
россия
таиланд
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156166/84/1561668429_0:242:2975:1915_1920x0_80_0_0_0edded31516341a4a068fed986bcf7c8.jpg
https://ria.ru/20251217/rossiya-2062738121.html
мьянма
россия
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156166/84/1561668429_13:0:2742:2047_1920x0_80_0_0_4d5ceea335f276f2c3dcb84d10188deb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мьянма, россия, таиланд, в мире
Мьянма, Россия, Таиланд, В мире
Россиянку освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме
Россиянку освободили из колл-центра мошенников в Мьянме, ее отправят на родину