Чекунков призвал удержать темпы развития Дальнего Востока в 2026 году

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Дальний Восток набрал силу и динамику развития, нужно удержать эти темпы в 2026 года, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
По его словам, в 2025 году на Дальнем Востоке удалось опередить среднероссийские темпы по ключевым показателям развития.
"Именно Дальний Восток в это время вызовов набрал внутреннюю силу, набрал динамику развития, которая позволяет продолжать экономический рост", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".
"Поэтому в 2026 году для нас важно эти темпы удержать, удержать экономический рост по ключевым направлениям. Да, с одной стороны, наш рост связан с добычей, переработкой природных ресурсов, но это наша большая сила. Это продукты, которые дают нам как раз высокую производительную экономику, экономику высоких зарплат, как об этом говорил президент, и экономику высоких технологий", - отметил Чекунков.
Глава Минвостокразвития подчеркнул, что на Дальнем Востоке и в Арктике нужно применять новые технологии в добыче и переработке полезных ископаемых.