Воробьев исполнил мечту мальчика из Солнечногорска

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту мальчика из Солнечногорска, который хотел получить в подарок велосипед, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

В пресс-службе добавили, что подарок достался и младшему брату Сережи – Диме. Мальчику передали от губернатора конструктор. Кроме того, его семье привезли корзину с угощениями к новогоднему столу.