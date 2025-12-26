Рейтинг@Mail.ru
Воробьев исполнил мечту мальчика из Солнечногорска - РИА Новости, 26.12.2025
17:40 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/rossiya-2064951445.html
Воробьев исполнил мечту мальчика из Солнечногорска
Воробьев исполнил мечту мальчика из Солнечногорска - РИА Новости, 26.12.2025
Воробьев исполнил мечту мальчика из Солнечногорска
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту мальчика из Солнечногорска, который хотел получить в подарок... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T17:40:00+03:00
2025-12-26T17:40:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
россия
солнечногорск
андрей воробьев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050991281_0:192:2957:1855_1920x0_80_0_0_156d80059c745e106849fa3c3179b44e.jpg
https://ria.ru/20251210/mechta-2061201629.html
московская область (подмосковье)
россия
солнечногорск
общество, московская область (подмосковье), россия, солнечногорск, андрей воробьев, владимир путин
Воробьев исполнил мечту мальчика из Солнечногорска

© Фото : пресс-службы губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : пресс-службы губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту мальчика из Солнечногорска, который хотел получить в подарок велосипед, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Одиннадцатилетний Сережа хотел получить в подарок на Новый год велосипед. Вчера перед началом Госсовета губернатор Московской области снял с кремлевской "Елки желаний" шарик-открытку с его мечтой, и уже сегодня она осуществилась", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что подарок достался и младшему брату Сережи – Диме. Мальчику передали от губернатора конструктор. Кроме того, его семье привезли корзину с угощениями к новогоднему столу.
В ближайшее время губернатор также исполнит желания Димы из Серпухова, который мечтает попробовать себя в роли машиниста поезда, а также Вити из города Новоазовск, который хочет получить в подарок игровой набор "Щенячий патруль" с любимыми героями одноименного мультика.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит в России с 2018 года. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых". Старт благотворительной акции 3 декабря по традиции дал президент РФ Владимир Путин.
10 декабря, 18:19
ОбществоМосковская область (Подмосковье)РоссияСолнечногорскАндрей ВоробьевВладимир Путин
 
 
