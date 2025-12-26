Воробьев исполнил мечту мальчика из Солнечногорска

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту мальчика из Солнечногорска, который хотел получить в подарок велосипед, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Одиннадцатилетний Сережа хотел получить в подарок на Новый год велосипед. Вчера перед началом Госсовета губернатор Московской области снял с кремлевской "Елки желаний" шарик-открытку с его мечтой, и уже сегодня она осуществилась", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что подарок достался и младшему брату Сережи – Диме. Мальчику передали от губернатора конструктор. Кроме того, его семье привезли корзину с угощениями к новогоднему столу.
В ближайшее время губернатор также исполнит желания Димы из Серпухова, который мечтает попробовать себя в роли машиниста поезда, а также Вити из города Новоазовск, который хочет получить в подарок игровой набор "Щенячий патруль" с любимыми героями одноименного мультика.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит в России с 2018 года. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых". Старт благотворительной акции 3 декабря по традиции дал президент РФ Владимир Путин.
