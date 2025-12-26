Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор опроверг данные о мясе с сальмонеллой в пермском санатории - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/rossiya-2064939760.html
Роспотребнадзор опроверг данные о мясе с сальмонеллой в пермском санатории
Роспотребнадзор опроверг данные о мясе с сальмонеллой в пермском санатории - РИА Новости, 26.12.2025
Роспотребнадзор опроверг данные о мясе с сальмонеллой в пермском санатории
Продукция "Мясокомбината Казанский", поступавшая в пермский санаторий, не содержала сальмонеллы, данных об обратном нет, как и о заразившихся в учреждении... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T16:54:00+03:00
2025-12-26T16:54:00+03:00
происшествия
республика татарстан (татарстан)
самарская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591554327_0:172:3066:1897_1920x0_80_0_0_8e17a8de9f2caeb7617e95fe77b8d640.jpg
https://ria.ru/20251224/sk-2064454084.html
республика татарстан (татарстан)
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591554327_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_f721eb1a458334ce103e04072a1e4731.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика татарстан (татарстан), самарская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор опроверг данные о мясе с сальмонеллой в пермском санатории

Роспотребнадзор: продукция "Мясокомбината Казанский" не содержала сальмонеллы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудник в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕРМЬ, 26 дек - РИА Новости. Продукция "Мясокомбината Казанский", поступавшая в пермский санаторий, не содержала сальмонеллы, данных об обратном нет, как и о заразившихся в учреждении клиентах, сообщили РИА Новости в пермском Роспотребнадзоре.
В пятницу в ряде пабликов появилась информация, что "Мясокомбинат Казанский" поставлял продукты, в пробах из которых обнаружена сальмонелла, в детсад №11 пермской Добрянки. Также продукция поступала в местный санаторий "Сосновый бор", один из гостей которого якобы заразился сальмонеллёзом.
"В период работы летней оздоровительной кампании 2025 года в отношении "Санаторий "Сосновый бор" проводились выездные проверки… произведен отбор проб мясной продукции ООО "Мясокомбинат Казанский" (отруб из говядины). По результатам проведенных исследований - проба соответствует требованиям (о безопасности пищевой продукции - ред.)", - сообщило пермское ведомство на запрос агентства.
В региональном Роспотребнадзоре добавили, что "экстренных извещений на случаи инфекционных заболеваний за текущей период не поступало". При этом в ведомстве подтвердили, что во время проводившейся осенью 2024 года проверки в детсаду №11 в Добрянке обнаружили зараженную продукцию.
"Был проведен отбор проб "отруб из говядины, лопаточный без голяшки бескостный, замороженный" изготовителя ООО "Мясокомбинат "Казанский". По результатам исследования проба не соответствует по микробиологическим показателям (обнаружена патогенная микрофлора, в т.ч. сальмонеллы)", - уточнили в управлении.
Пермский Роспотребнадзор направил информацию для принятия мер в профильное ведомство в Татарстане, а детсад обязали разработать программу мероприятий по "предотвращению причинения вреда", это предписание было выполнено.
На этой неделе Роспотребнадзор по Республике Татарстан написал в своем Telegram-канале, что исследовал образцы мясного полуфабриката предприятия "Мясокомбинат Казанский": они содержали патогенные микроорганизмы сальмонеллы. В результате юрлицо оштрафовано на 700 тысяч рублей. Информация о мясной продукции, несоответствующей требованиям технического регламента по микробиологическим показателям, поступила в ведомство из Самарской области. Кроме того, в 2025 году "Мясокомбинат Казанский" уже штрафовали на 300 тысяч рублей за аналогичное нарушение.
Пансионат Долгожитель в Видном, где на прошлой неделе произошло массовое отравление - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
После отравления в подмосковном пансионате предъявили обвинение директору
24 декабря, 19:30
 
ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)Самарская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала