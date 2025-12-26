Роспотребнадзор опроверг данные о мясе с сальмонеллой в пермском санатории

ПЕРМЬ, 26 дек - РИА Новости. Продукция "Мясокомбината Казанский", поступавшая в пермский санаторий, не содержала сальмонеллы, данных об обратном нет, как и о заразившихся в учреждении клиентах, сообщили РИА Новости в пермском Роспотребнадзоре.

В пятницу в ряде пабликов появилась информация, что "Мясокомбинат Казанский" поставлял продукты, в пробах из которых обнаружена сальмонелла, в детсад №11 пермской Добрянки. Также продукция поступала в местный санаторий "Сосновый бор", один из гостей которого якобы заразился сальмонеллёзом.

"В период работы летней оздоровительной кампании 2025 года в отношении "Санаторий "Сосновый бор" проводились выездные проверки… произведен отбор проб мясной продукции ООО "Мясокомбинат Казанский" (отруб из говядины). По результатам проведенных исследований - проба соответствует требованиям (о безопасности пищевой продукции - ред.)", - сообщило пермское ведомство на запрос агентства.

В региональном Роспотребнадзоре добавили, что "экстренных извещений на случаи инфекционных заболеваний за текущей период не поступало". При этом в ведомстве подтвердили, что во время проводившейся осенью 2024 года проверки в детсаду №11 в Добрянке обнаружили зараженную продукцию.

"Был проведен отбор проб "отруб из говядины, лопаточный без голяшки бескостный, замороженный" изготовителя ООО "Мясокомбинат "Казанский". По результатам исследования проба не соответствует по микробиологическим показателям (обнаружена патогенная микрофлора, в т.ч. сальмонеллы)", - уточнили в управлении.

Пермский Роспотребнадзор направил информацию для принятия мер в профильное ведомство в Татарстане, а детсад обязали разработать программу мероприятий по "предотвращению причинения вреда", это предписание было выполнено.