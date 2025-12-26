Рейтинг@Mail.ru
В Курске открыли скульптуру Аркадия Гайдара с тимуровцами
16:49 26.12.2025
В Курске открыли скульптуру Аркадия Гайдара с тимуровцами
В Курске открыли скульптуру Аркадия Гайдара с тимуровцами
курск
россия
льгов
александр хинштейн
салават щербаков
российская академия художеств
общество
курск
россия
льгов
курск, россия, льгов, александр хинштейн, салават щербаков, российская академия художеств, общество
Курск, Россия, Льгов, Александр Хинштейн, Салават Щербаков, Российская академия художеств, Общество
В Курске открыли скульптуру Аркадия Гайдара с тимуровцами

КУРСК, 26 дек – РИА Новости. Скульптурную композицию курскому писателю Аркадию Гайдару и тимуровцам открыли в Курске в честь 85-летия со дня выхода на экраны фильма "Тимур и его команда", сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
В начале октября Хинштейн сообщал, что конкурс на лучший проект памятника Аркадию Гайдару и тимуровцам объявлен в российской академии художеств, скульптуру и посвятят всем добровольцам и волонтёрам.
"Связь поколений и близких для меня регионов — теперь в бронзе на Курской земле. В преддверии 85-летия со дня выхода на экраны фильма "Тимур и его команда", который лёг в основу одноимённой легендарной повести, открыли скульптурную композицию выдающему курскому писателю Аркадию Гайдару и тимуровцам. Она установлена на площади перед молодёжным центром "Гелиос", – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он обратил внимание, что Гайдар незадолго до начала войны заложил основы тимуровского движения в России, вдохновил тысячи мальчишек и девчонок быть милосердными и помогать другим.
"Его герои приходили на помощь к семьям фронтовиков, ровно так же как и сегодняшние волонтёры поддерживают семьи участников СВО, участвуют в гуманитарных миссиях, прикрывают тыл. Поэтому мы отмечаем сегодня не просто юбилей тимуровского, но и волонтёрского движения в стране. Важно, что идея создания памятника принадлежит нынешним тимуровцам: её озвучила Катя из Льгова — активистка "Движения первых". А сама скульптура — подарок курянам от самарцев. Фильм "Тимур и его команда" был снят в Куйбышеве (ныне Самара). И эта творческая связь наших регионов сегодня стала ещё крепче", – отметил Хинштейн.
По его словам, композиция получилась всенародной, так как за этот проект проголосовали 64% курян.
"А создал её выдающийся мастер, академик Российской академии художеств Салават Щербаков. Это первая работа скульптора, но мы договорились, что не последняя. Работа по увековечиванию имён выдающихся курян будет продолжена. Делать это будем так же — за счёт внебюджетных средств", – добавил губернатор.
Великая Отечественная война 1941-1945 - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В Курской области открыли памятник героям-саперам
9 мая, 23:51
 
Курск Россия Льгов Александр Хинштейн Салават Щербаков Российская академия художеств
 
 
