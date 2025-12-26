В Курске открыли скульптуру Аркадия Гайдара с тимуровцами

Открытие скульптурной композиции курскому писателю Аркадию Гайдару и тимуровцам в Курске в честь 85-летия со дня выхода на экраны фильма "Тимур и его команда"

Открытие скульптурной композиции курскому писателю Аркадию Гайдару и тимуровцам в Курске в честь 85-летия со дня выхода на экраны фильма "Тимур и его команда"

"Связь поколений и близких для меня регионов — теперь в бронзе на Курской земле. В преддверии 85-летия со дня выхода на экраны фильма "Тимур и его команда", который лёг в основу одноимённой легендарной повести, открыли скульптурную композицию выдающему курскому писателю Аркадию Гайдару и тимуровцам. Она установлена на площади перед молодёжным центром "Гелиос", – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.