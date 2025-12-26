Рейтинг@Mail.ru
Стали известны детали содержания новой программы госвооружения
16:46 26.12.2025 (обновлено: 16:55 26.12.2025)
Стали известны детали содержания новой программы госвооружения
Стали известны детали содержания новой программы госвооружения

Конструкторские работы в вооружении синхронизируют с испытательной базой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТульский оружейный завод
Тульский оружейный завод - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Тульский оружейный завод. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Одним из принципов построения новой Госпрограммы вооружения является синхронизация опытно-конструкторских работ и развитие испытательной и полигонной базы, говорится в справочных материалах к совещанию по Госпрограмме вооружения, которое провёл президент РФ Владимир Путин.
"Одним из принципов построения новой Госпрограммы вооружения (на 2027-2026 годы - ред.) является также синхронизация выполнения опытно-конструкторских работ, закупок вооружения и специальной техники и создание инфраструктуры, развитие испытательной и полигонной базы", - указано в материалах.
Учения по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В госпрограмме вооружений уделено внимание модернизации ядерной триады
Россия Владимир Путин Безопасность
 
 
