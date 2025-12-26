Стали известны детали содержания новой программы госвооружения

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Одним из принципов построения новой Госпрограммы вооружения является синхронизация опытно-конструкторских работ и развитие испытательной и полигонной базы, говорится в справочных материалах к совещанию по Госпрограмме вооружения, которое провёл президент РФ Владимир Путин.

"Одним из принципов построения новой Госпрограммы вооружения (на 2027-2026 годы - ред.) является также синхронизация выполнения опытно-конструкторских работ, закупок вооружения и специальной техники и создание инфраструктуры, развитие испытательной и полигонной базы", - указано в материалах.