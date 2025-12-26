https://ria.ru/20251226/rossiya-2064919586.html
Никаких кризисов в России не предвещается, считает замглавы Минфина
Никаких кризисов в России не предвещается, считает замглавы Минфина - РИА Новости, 26.12.2025
Никаких кризисов в России не предвещается, считает замглавы Минфина
Финансовая система России стабильная: ни банковских, ни каких-то других кризисов не предвещается, считает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. РИА Новости, 26.12.2025
