Рейтинг@Mail.ru
Никаких кризисов в России не предвещается, считает замглавы Минфина - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/rossiya-2064919586.html
Никаких кризисов в России не предвещается, считает замглавы Минфина
Никаких кризисов в России не предвещается, считает замглавы Минфина - РИА Новости, 26.12.2025
Никаких кризисов в России не предвещается, считает замглавы Минфина
Финансовая система России стабильная: ни банковских, ни каких-то других кризисов не предвещается, считает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T15:53:00+03:00
2025-12-26T15:53:00+03:00
экономика
россия
алексей моисеев
владимир путин
рбк (медиагруппа)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138229/35/1382293519_0:232:3228:2048_1920x0_80_0_0_3e8d583d13ca1e14c3d8a149e88e1420.jpg
https://ria.ru/20251225/novak-2064559176.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138229/35/1382293519_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_b66a852c4c11b91d0d677ae46d4ea99b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, алексей моисеев, владимир путин, рбк (медиагруппа), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Алексей Моисеев, Владимир Путин, РБК (медиагруппа), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Никаких кризисов в России не предвещается, считает замглавы Минфина

Замглавы Минфина Моисеев: никаких кризисов в России не предвещается

© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов РФ
Здание Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Роман Галкин
Перейти в медиабанк
Здание Министерства финансов РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Финансовая система России стабильная: ни банковских, ни каких-то других кризисов не предвещается, считает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Я бы сказал, что в целом год был неплохой. Финансовая система стабильная, бюджет исполняется хорошо, банковских, никаких других кризисов нет и не предвещается", - сказал он в интервью радио РБК.
Он отметил активное снижение инфляции в России, а также то, что финансовая отрасль выглядит здоровой и стабильной.
По данным Росстата, инфляция в России в ноябре замедлилась в годовом выражении до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Президент России Владимир Путин в середине декабря говорил, что темпы роста цен в стране по итогам года будут меньше 6%, может даже 5,6%.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Российская экономика растет в три раза быстрее еврозоны, заявил Новак
25 декабря, 12:27
 
ЭкономикаРоссияАлексей МоисеевВладимир ПутинРБК (медиагруппа)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала