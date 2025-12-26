Андрей Грозов: работа посольства России в Австрии идет вопреки ограничениям

Официальная Вена фактически заморозила политические контакты с Москвой, регулярно препятствует участию российских представителей в международных мероприятиях и подтверждает поддержку конфронтационного курса Брюсселя. О работе в этих условиях, настроениях в австрийском обществе, визовой политике и перспективах диалога в интервью корреспонденту РИА Новости в Вене Светлане Берило рассказал новый посол РФ в Австрии Андрей Грозов.

– Поздравляем вас с назначением. Как вы оцениваете первые дни работы в Вене?

– Благодарю за поздравления. Первые дни работы в Вене подтверждают, что хорошо известно: отношения между нашими странами переживают непростой период. Традиционные каналы взаимодействия, к сожалению, фактически заморожены. Это касается всех сфер сотрудничества. Тем не менее работа продолжается. Важно сохранить то, что, еще есть, и поддерживать диалог там, где это возможно, и к этому готова австрийская сторона. Стараемся решать практические вопросы, которые требуют внимания независимо от политической конъюнктуры.

– Были ли сложности при прибытии и оформлении полномочий?

– Никаких проблем не возникло, за исключением, пожалуй, самой очевидной: в результате безрассудного решения стран Евросоюза между Москвой и европейскими столицами отсутствует прямое авиасообщение, приходится использовать пересадочные маршруты. В результате страдают как российские граждане, так и сами европейцы.

– Можно ли сегодня говорить о каком-либо двустороннем политическом диалоге с Австрией, пусть даже техническом?

– Если и говорить о полноценном политдиалоге, то в прошедшем времени. Инициатором деградации исторически добрососедских отношений наших стран выступила, как известно, не российская сторона. Именно по вине официальной Вены наши связи находятся в низшей точке на фоне недружественной, евросолидарной линии австрийского политруководства.

Официальные контакты всех уровней де-факто сведены австрийцами к нулю. В одностороннем порядке прекращены двусторонние связи по линии законодательных и исполнительных органов власти, регионов. Как ни прискорбно констатировать, перспективы восстановления политдиалога на данном этапе не просматриваются.

– Сохраняются ли рабочие контакты на уровнях МИД, министерств, парламентов?

– Пожалуй, единственным работающим каналом общения остается здешний МИД, с которым посольство по большей части обсуждает рабочие аспекты функционирования РЗУ и вытекающие из этого обязательства австрийской стороны. В целом коллеги проявляют восприимчивость к нашим запросам и озабоченностям. В остальном официальные власти прилежно выполняют директивы сверху о нежелательности контактов с российскими представителями. Такую картину наблюдаем не первый год. Соответствующие выводы сделаны.

В свою очередь, не перестаем заявлять и будем придерживаться этой позиции и впредь – Россия открыта и готова к диалогу на конструктивной, взаимоуважительной и учитывающей интересы друг друга основе со всеми прагматично настроенными силами в Австрии, а они в стране есть.

– Как вы оцениваете условия работы российской дипмиссии в Австрии на фоне санкционного давления ЕС?

– Санкционные ограничения, вводимые в отношении российских дипмиссий в Вене, серьезно затрудняют их работу. Речь идет не только о трудностях при обслуживании автопарка, в сфере банковских операций или технического обеспечения объектов недвижимости. Регулярные, ничем не обоснованные высылки российских дипсотрудников, отказы и длительные проволочки в выдаче дипломатических и служебных виз уже стали обыденностью и рассматриваются нами как инструмент политического давления и фактически лишают посольство возможности функционировать в нормальном режиме. Тем не менее мы не прекращаем работу, стараемся выполнять свои обязанности добросовестно и профессионально. Важно сохранять дипломатическое присутствие в Вене даже в столь неблагоприятных условиях –прежде всего в интересах российских граждан.

– Есть ли риск дальнейшего сокращения состава дипмиссии или введения дополнительных ограничений со стороны Вены?

– Этот вопрос следует переадресовать австрийским властям.

– Получало ли российское посольство какие-либо официальные уведомления или разъяснения от австрийского МИД по передвижению российских дипломатов? Были ли введены новые правила или неформальные ограничения?

– Мы пока не получали каких-либо официальных уведомлений австрийских властей по данному вопросу. Исходим из того, что на данный момент новых ограничений нашей работы австрийскими властями введено не было.

– Как вы оцениваете общественные настроения в Австрии в отношении России и российских граждан?

– Несмотря на выраженную антироссийскую настроенность значительной части местных СМИ, в Австрии по-прежнему сохраняется интерес и уважение к русской культуре и многовековой истории нашей страны, изучению русского языка. Многие австрийцы хорошо осознают сложность и неоднозначность исторического пути наших двух стран и не склонны делать поспешные выводы под влиянием текущей политической конъюнктуры. Это подтверждают мероприятия с участием австрийских граждан, которые посольство проводит в течение всего года.

В ходе общения с нами, а также в многочисленных обращениях в адрес посольства, австрийские граждане нередко выражают недовольство односторонним характером освещения событий в местных медиа и критически воспринимают русофобскую интерпретацию международных событий. Многие представители политических и деловых кругов, а также обычные жители прекрасно понимают, что международные процессы куда сложнее и многограннее, чем это представляется на страницах западной прессы.

– Отмечаете ли вы изменения в восприятии российской позиции по украинскому конфликту?

– Безусловно определенная трансформация общественного мнения по украинскому конфликту здесь происходит. Последние опросы общественного мнения показывают, что все меньшее число австрийцев высказывается за продолжение финансовой поддержки киевского режима. Даже сквозь фильтр проукраинских массмедиа людям постепенно становится понятен беспрецедентный масштаб коррупции на Украине, тамошний уровень преступности и беззакония, разгула неонацистской идеологии. Более того, они наблюдают, как это насилие экспортируется и к ним в страну с так называемыми "украинскими беженцами". Совсем недавно всю Австрию повергло в шок сообщение о жестоком убийстве молодого гражданина незалежной, с которым расправились его же соотечественники, похитившие с криптокошельков внушительную сумму.

– Какова текущая ситуация с визовыми решениями Австрии в отношении граждан России, в том числе с выдачей мультивиз? Получало ли российское посольство официальные разъяснения от австрийской стороны по ситуации с выдачей мультивиз или по изменению практики рассмотрения заявлений?

– Никаких официальных разъяснений по данному вопросу в посольство не поступало, однако наши коллеги из австрийской дипмиссии в Москве заверили, что выдача многократных виз на срок до одного года по-прежнему возможна при условии выполнения необходимых предпосылок – наличия у заявителя уже выданной годовой визы или трех однократных виз в течение двух последних лет. Будет ли это соблюдаться на практике, посмотрим.

– Австрия пережила период повышенной инфляции, которая до сих пор превышает средний уровень по ЕС. Насколько, по вашей оценке, это связано с отказом от энергетических поставок из России?

– Своей недальновидной энергетической политикой Австрия лишь усугубила кризисные явления в экономике. Ответственность за разрыв более полувековой газовой кооперации, равно как за его последствия полностью лежит на официальной Вене, которая своими руками ломает фундамент собственной экономической стабильности. Самовольное лишение себя коммерчески выгодных поставок только ухудшает и без того незавидное экономическое положение, больно бьет по кошельку рядовых граждан.

Действительно, именно цены на энергоносители остаются одним из главных драйверов инфляции. Выпавшие объемы (более 80%) приходится приобретать по гораздо более высокой и малопредсказуемой цене. Кроме того, сделав ставку на мнимую самостоятельность, Вена рискует попасть в новую зависимость от поставщиков СПГ (главным образом норвежцев и американцев). Однако политруководство демонстративно избегает саморефлексии касательно причин кризиса, ведь тогда пришлось бы расписаться в собственной близорукости.

Хаотичные меры по стабилизации цен носят декларативный характер и ощутимых результатов не приносят. Факт остается фактом: с каждой новой платежкой счетом за газ или электричество рядовые австрийцы на себе чувствуют, во что обошелся хваленный "энергетический суверенитет".

Cопутствующий удар наносится и по промышленности, главным образом энергоемким предприятиям. Высокие затраты на энергоресурсы – одна из ключевых причин, по которой все больше местных компаний переносят производственные цепочки за рубеж. За три года таким путем проследовали более 40% предприятий.

– Есть ли в Австрии запрос на пересмотр энергетической политики в сторону прагматизма?

– Что касается перспектив пересмотра энергетического курса в сторону прагматизма, то такой запрос в Австрии есть. Артикулируется главным образом Австрийской партией свободы (которую поддерживает почти 40% граждан). "Свободники", вопреки доминирующей в ЕС русофобской истерии, открыто выступают за возобновление стабильных и проверенных временем российских поставок.

Правящая же коалиция дисциплинированно следует антироссийскому курсу Брюсселя по энергетике, иначе бы Вена не приняла политизированное решение о прекращении энергодиалога с нашей страной. Робкие заявления о потенциальном перезапуске импорта росгаза если и допускаются местным Минэнерго, то только с оговоркой "после окончания украинского конфликта" и "на случай пробуксовки нынешней энергетической политики ЕС". Со своей стороны не перестаем заявлять и подтверждаем на деле – действия России на мировых энергетических рынках традиционно направлены на поддержание глобальной энергобезопасности. Наша страна остается надежным поставщиком энергоресурсов, добросовестно выполняющим контрактные обязательства, как бы не искажали действительность западные недоброжелатели.

8. Австрия в этом году прошла через серьезный политический кризис и смену правительства. Отразились ли эти события на ее подходе к России?

Не стал бы утверждать, что Австрия уже прошла политический кризис. Ситуацию на местном политландшафте нельзя назвать стабильной. Парламентские выборы, прошедшие в сентябре прошлого года, не распутали клубок межпартийных противоречий. Рекордно долгие, трехсерийные коалиционные переговоры привели к затяжному параличу власти. Пришедшее к власти новое коалиционное правительство, как можно судить по опросам, не пользуется популярностью у населения. На фоне множащихся социально-экономических проблем остается высоким протестный градус. В любом случае это внутреннее дело австрийцев, которым самим с этим разбираться. Могу лишь сказать, что подобные тенденции не добавляют устойчивости внутриполитической обстановки.

Что касается подходов по России, здесь все стабильно. Изменений ждать не приходится. Коалиционное правительство, не откладывая в долгий ящик, сходу подтвердило безусловную и непоколебимую поддержку конфронтационного курса Брюсселя, выражающегося в безграничной солидарности с Киевом и раскручивании санкционной спирали. Регулярные поездки местного официоза и радушный прием в Австрии украинских визитеров – наглядное тому подтверждение.

Не стала исключением и позиция Вены по незаконно замороженным российским зарубежным активам. В этой связи хочу предупредить австрийское правительство, что слепое следование в фарватере политики ЕС может иметь для Вены прямые и весьма ощутимые негативные последствия. Банк России уже заявил, что оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты российских активов.

Как бы то ни было, будем руководствоваться известной русской пословицей: судят не по словам, а по делам. Ответственность за то, что традиционно добрые и партнерские отношения между Москвой и Веной с начала СВО были де-факто заморожены в полной мере лежит на австрийской стороне. Оттого, насколько австрийские власти будут, если вообще будут, готовы делать шаги навстречу, будут напрямую зависеть наша ответная реакция.

– Вена остается одним из ключевых международных центров и площадкой для работы ОБСЕ, несмотря на глубокий кризис внутри самой организации. Как вы оцениваете сегодняшнюю роль Австрии в функционировании ОБСЕ и других венских форматов?

– Австрия пытается играть значимую роль в функционировании ОБСЕ и других международных организаций, прежде всего системы ООН, является активным борцом за всеобщее и ядерное разоружение, защиту прав человека и сохранение экологии.

В отличие от многих других стран-членов, Вена понимает важность сохранения возможностей для полноценного и равноправного политического диалога всех государств, выступает за участие России и Беларуси в министерских встречах ОБСЕ. Однако будучи членом ЕС, Австрия неизменно поддерживает все антироссийские заявления от имени Евросоюза - как на площадке Постоянного совета, так и Форума по сотрудничеству в области безопасности. Аналогичную позицию занимает Вена и в глобальных структурах.

– Сталкивалась ли российская сторона с какими-либо препятствиями со стороны австрийских властей при выдаче виз нашим делегатам для участия в международных мероприятиях в Вене?

– У нас имеются большие претензии к Австрии как принимающей стране. В нарушение своих обязательств, вытекающих из соответствующих международно-правовых документов относительно размещения в австрийской столице ОБСЕ и других международных организаций, Вена регулярно препятствует участию российских представителей в международных мероприятиях. Мы неоднократно заявляли о пагубности использования визового "рычага" как препятствия для присутствия российских дипломатов, общественников и экспертов на мероприятиях австрийской площадки. Такая практика неприемлема и серьёзно усложняет работу международных организаций, базирующихся в Вене.

– Отдельная тема – сохранение культурных и гуманитарных связей. Насколько австрийские власти готовы содействовать работе русских школ, культурных центров и диаспоры? Есть ли давление в этой сфере?

– Политика австрийских властей по "заморозке" двустороннего сотрудничества, к сожалению, затронула и культурно-гуманитарную область. За исключением, пожалуй, военно-мемориальной сферы, в которой у нас налажено конструктивное взаимодействие. При этом интерес к нашей стране, к ее богатой культуре и языку среди австрийцев не только не угасает, а, наоборот, растет. Достаточно посмотреть на афиши местных театров и концертных залов. В условиях, когда Вена фактически самоустранилась от какого-либо сотрудничества на государственном уровне, двусторонние связи во многом держатся на частных инициативах. Отрадно отметить, что к нам обращаются австрийские деятели культуры и искусства, которые стремятся налаживать культурные мосты с нашей страной. Стараемся по мере возможности поддержать такие инициативы.

Что касается русских школ и культурных центров наших соотечественников в Австрии, то, насколько нам известно, австрийские власти никакого содействия им не оказывают, но и препятствий в их работе не чинят. Спасибо и на этом.

– Какие приоритеты вы определили для российской миссии в Австрии на ближайший год? На какие направления будете делать упор?

– Прежде всего, исходя из новых политических реалий в Европе, мы будем последовательно выстраивать отношения с Австрией на основе национальных интересов России – прагматично, взвешенно и строго в соответствии с принципом взаимности. Одним из ключевых направлений станет установление и поддержание рабочих контактов с теми политическими силами, общественными структурами и предпринимательскими кругами Австрии, которые готовы к конструктивному диалогу и заинтересованы в сохранении взаимопонимания между нашими странами.

Особое внимание уделим продвижению российского культурного присутствия и сохранению интереса австрийской аудитории к нашей культуре, истории и русскому языку. В этом сфере важную роль играет Российский центр науки и культуры в Вене, на площадке которого будут реализовываться новые тематические проекты, а также инициативы общественных организаций и всех, кто работает на укрепление гуманитарных связей между Россией и Австрией.

Одним из приоритетов остается противодействие искажению исторической правды, в том числе попытки перечеркнуть подвиг советских воинов и роль СССР в освобождении Европы и восстановлении австрийской государственности. Не менее важно добиваться неукоснительного соблюдения Австрией своих международных обязательств по уходу за советскими воинскими захоронениями и мемориалами.

Отдельное направление – работа с нашими соотечественниками. Важно, чтобы каждый гражданин России и каждый представитель российской диаспоры здесь, в Австрии, ощущал поддержку со стороны посольства. Мы будем и далее защищать их права, реагировать на случаи дискриминации, в тесном взаимодействии с нашими почетными консулами в Верхней Австрии и Форарльберге, а также с генконсульством России в Зальцбурге.