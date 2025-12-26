https://ria.ru/20251226/rossiya-2064843509.html
Россия не будет упрашивать европейские страны о диалоге, заявил Рябков
Россия не будет упрашивать европейские страны о диалоге, заявил Рябков - РИА Новости, 26.12.2025
Россия не будет упрашивать европейские страны о диалоге, заявил Рябков
Политические контакты с рядом европейских государств сейчас поставлены на паузу, но в Москве не считают нужным "гоняться за ними" и упрашивать о возобновлении... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T12:56:00+03:00
2025-12-26T12:56:00+03:00
2025-12-26T13:12:00+03:00
в мире
россия
москва
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e514dd3cd8985bb08cd4d8d932022cf6.jpg
https://ria.ru/20251224/rossiya-2064371262.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_152:0:1172:765_1920x0_80_0_0_c8255da4f7e1237540b5155971802f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Москва, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия не будет упрашивать европейские страны о диалоге, заявил Рябков
Рябков: Россия не будет упрашивать европейские страны о возобновлении диалога