12:56 26.12.2025 (обновлено: 13:12 26.12.2025)
Россия не будет упрашивать европейские страны о диалоге, заявил Рябков
Россия не будет упрашивать европейские страны о диалоге, заявил Рябков
в мире, россия, москва, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Москва, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия не будет упрашивать европейские страны о диалоге, заявил Рябков

Рябков: Россия не будет упрашивать европейские страны о возобновлении диалога

© Фото : МИД РоссииСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : МИД России
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Политические контакты с рядом европейских государств сейчас поставлены на паузу, но в Москве не считают нужным "гоняться за ними" и упрашивать о возобновлении диалога, он станет возможным, когда в европейских столицах изменится подход к России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Отвечая на вопрос, есть ли сейчас контакты у России с теми европейскими государствами, которые ведут агрессивную политику в отношении Москвы, Рябков пояснил, что "есть разные контакты и разных уровней контакты - многие из них просто не афишируются".
"Если речь идет о контактах на высшем уровне, на политическом уровне, конечно, мы сейчас имеем по вине наших противников длительную паузу. Но мы не испытываем от этого дискомфорта. Мы не можем гоняться за ними и о чем-то их упрашивать. Это не солидно, не достойной и не нужно. Мы знаем их позицию… Когда кто-то из них поймёт, что возможны альтернативы и стоит попробовать что-то другое, за нами не заржавеет, за нами дел не станет, мы откликнемся, на всех уровнях", - сказал Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
