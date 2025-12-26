Россия не будет упрашивать европейские страны о диалоге, заявил Рябков

"Если речь идет о контактах на высшем уровне, на политическом уровне, конечно, мы сейчас имеем по вине наших противников длительную паузу. Но мы не испытываем от этого дискомфорта. Мы не можем гоняться за ними и о чем-то их упрашивать. Это не солидно, не достойной и не нужно. Мы знаем их позицию… Когда кто-то из них поймёт, что возможны альтернативы и стоит попробовать что-то другое, за нами не заржавеет, за нами дел не станет, мы откликнемся, на всех уровнях", - сказал Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".