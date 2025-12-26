https://ria.ru/20251226/rossiya-2064761052.html
СМИ: школы получили инструкции для урегулирования конфликтов
Минпросвещения утвердило пять этапов действий на случай возникновения конфликтов в образовательных организациях, передает РБК. РИА Новости, 26.12.2025
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Минпросвещения утвердило
пять этапов действий на случай возникновения конфликтов в образовательных организациях, передает РБК
.
Об утверждении соответствующих инструкций ведомство сообщило на своем сайте 11 декабря. В министерстве отметили, что они определяют порядок действий при конфликтных ситуациях и дают понимание, как должны вести себя педагоги и административные сотрудники, чтобы урегулировать инцидент.
Как отмечает РБК
, на каждый этап разрешения конфликта отводится один-три дня.
На первом этапе информацию о ситуации доводят до руководителя образовательного учреждения и обязательно устанавливают факты инцидента.
На втором этапе выясняют все детали конфликта, опрашивают его участников и устанавливают виновных. При желании на этом этапе можно привлечь психолога.
На третьем этапе к конфликту подключается комиссия, которая рассматривает все факты и выносит письменное решение. На четвертом этапе руководитель образовательного учреждения или назначенные им ответственные контролируют исполнение решения. Пятый этап не уточняется.
В октябре министр просвещения Сергей Кравцов
рассказал, что ведомство подготовило типовую инструкцию по действиям педагогов в случае конфликта с учениками.
Кроме того, Минпросвещения создало совета по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников. Он будет заниматься вопросами, связанными с обеспечением и развитием системы защиты профессиональной чести и достоинства педагогов, а также выработкой предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования.