СМИ: школы получили инструкции для урегулирования конфликтов

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Минпросвещения Минпросвещения утвердило пять этапов действий на случай возникновения конфликтов в образовательных организациях, передает РБК

Об утверждении соответствующих инструкций ведомство сообщило на своем сайте 11 декабря. В министерстве отметили, что они определяют порядок действий при конфликтных ситуациях и дают понимание, как должны вести себя педагоги и административные сотрудники, чтобы урегулировать инцидент.

Как отмечает РБК , на каждый этап разрешения конфликта отводится один-три дня.

На первом этапе информацию о ситуации доводят до руководителя образовательного учреждения и обязательно устанавливают факты инцидента.

На втором этапе выясняют все детали конфликта, опрашивают его участников и устанавливают виновных. При желании на этом этапе можно привлечь психолога.

На третьем этапе к конфликту подключается комиссия, которая рассматривает все факты и выносит письменное решение. На четвертом этапе руководитель образовательного учреждения или назначенные им ответственные контролируют исполнение решения. Пятый этап не уточняется.

В октябре министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что ведомство подготовило типовую инструкцию по действиям педагогов в случае конфликта с учениками.