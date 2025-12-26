Решивший объехать Россию на "Ладе Нива" блогер объяснил выбор машины

ЯКУТСК, 26 дек - РИА Новости. Блогер из Ставрополя Денис Бухинцев, решивший проехать на автомобиле "Лада Нива" по всем регионам РФ, объяснил РИА Новости выбор машины и рассказал о поступившем предложении купить ему новую взамен разбитой в результате ДТП в Якутии.
Специально для своего проекта блогер приобрел автомашину "Лада Нива". По его мнению, для поездки по России нужен именно отечественный автомобиль.
"Из всех отечественных машин самый идеальный вариант - это, собственно, "Нива" - это внедорожник... на котором можно проехать по горам, по лесам, по асфальту... Это универсальная машина. Я рассматривал именно такую российскую машину... На капот приклеил флаг Ставропольского края, потому что именно из Ставрополя выехал", - рассказал Бухинцев.
По его словам, после ДТП с ним связался известный блогер Михаил Литвин.
"Он сказал, что купит мне машину, "Ниву" новую, и я продолжу свое путешествие. Увидимся с ним в Москве после Нового года", - добавил собеседник агентства.
Путешествие из Ставрополя он начал в августе. В октябре добрался до Магадана. Оттуда доехал до села Усть-Нера в Оймяконском районе Якутии. Однако ему пришлось прервать путешествие по Якутии из-за того, что он опоздал на последний паром через реку Алдан. Поездка продолжилась в ноябре, когда в регионе открылись автозимники, но уже в конце декабря стало известно, что блогер попал в ДТП. После этого он сообщил, что продолжит проект, но Новый год с женой готовится встретить в Якутске.
