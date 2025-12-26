Рейтинг@Mail.ru
Решивший объехать Россию на "Ладе Нива" блогер объяснил выбор машины - РИА Новости, 26.12.2025
04:19 26.12.2025
Решивший объехать Россию на "Ладе Нива" блогер объяснил выбор машины
Блогер из Ставрополя Денис Бухинцев, решивший проехать на автомобиле "Лада Нива" по всем регионам РФ, объяснил РИА Новости выбор машины и рассказал о... РИА Новости, 26.12.2025
ЯКУТСК, 26 дек - РИА Новости. Блогер из Ставрополя Денис Бухинцев, решивший проехать на автомобиле "Лада Нива" по всем регионам РФ, объяснил РИА Новости выбор машины и рассказал о поступившем предложении купить ему новую взамен разбитой в результате ДТП в Якутии.
Специально для своего проекта блогер приобрел автомашину "Лада Нива". По его мнению, для поездки по России нужен именно отечественный автомобиль.
"Из всех отечественных машин самый идеальный вариант - это, собственно, "Нива" - это внедорожник... на котором можно проехать по горам, по лесам, по асфальту... Это универсальная машина. Я рассматривал именно такую российскую машину... На капот приклеил флаг Ставропольского края, потому что именно из Ставрополя выехал", - рассказал Бухинцев.
По его словам, после ДТП с ним связался известный блогер Михаил Литвин.
"Он сказал, что купит мне машину, "Ниву" новую, и я продолжу свое путешествие. Увидимся с ним в Москве после Нового года", - добавил собеседник агентства.
Путешествие из Ставрополя он начал в августе. В октябре добрался до Магадана. Оттуда доехал до села Усть-Нера в Оймяконском районе Якутии. Однако ему пришлось прервать путешествие по Якутии из-за того, что он опоздал на последний паром через реку Алдан. Поездка продолжилась в ноябре, когда в регионе открылись автозимники, но уже в конце декабря стало известно, что блогер попал в ДТП. После этого он сообщил, что продолжит проект, но Новый год с женой готовится встретить в Якутске.
