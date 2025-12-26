Решивший объехать Россию на "Ладе Нива" блогер объяснил выбор машины

ЯКУТСК, 26 дек - РИА Новости. Блогер из Ставрополя Денис Бухинцев, решивший проехать на автомобиле "Лада Нива" по всем регионам РФ, объяснил РИА Новости выбор машины и рассказал о поступившем предложении купить ему новую взамен разбитой в результате ДТП в Якутии.