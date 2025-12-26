Рейтинг@Mail.ru
18:02 26.12.2025
ФСИН опроверг информацию о предложениях отметить Новый год в местах УИС
ФСИН опроверг информацию о предложениях отметить Новый год в местах УИС
происшествия
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
ФСИН опроверг информацию о предложениях отметить Новый год в местах УИС

ФСИН опроверг информацию о предложениях отметить Новый год в учреждениях УИС

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Следственный изолятор. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Распространяемая в Telegram-каналах информация о том, что ФСИН России якобы рассылает письма с предложением отметить Новый год в учреждениях уголовно-исполнительной системы, является фейком, сообщили в ведомстве.
"Распространяемая в телеграм-каналах информация о том, что ФСИН России якобы рассылает письма с предложением отметить Новый год в учреждениях уголовно-исполнительной системы, является фейком", - говорится в сообщении в Telegram-канале службы.
Отмечается, что электронный сервис доставки книг и журналов "ФСИН Пресса" не имеет отношения к деятельности ведомства.
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Директор ФСИН рассказал о российских исправительных центрах
1 декабря, 14:11
 
ПроисшествияРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
