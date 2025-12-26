https://ria.ru/20251226/rossiya--2064957672.html
ФСИН опроверг информацию о предложениях отметить Новый год в местах УИС
ФСИН опроверг информацию о предложениях отметить Новый год в местах УИС - РИА Новости, 26.12.2025
ФСИН опроверг информацию о предложениях отметить Новый год в местах УИС
Распространяемая в Telegram-каналах информация о том, что ФСИН России якобы рассылает письма с предложением отметить Новый год в учреждениях... РИА Новости, 26.12.2025
происшествия
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
Происшествия, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
ФСИН опроверг информацию о предложениях отметить Новый год в местах УИС
