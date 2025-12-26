https://ria.ru/20251226/rossijanka-2064926266.html
На Пхукете в ДТП погибла россиянка
26.12.2025
БАНГКОК, 26 дек – РИА Новости. Россиянка 1995 года рождения погибла на таиландском курортном острове Пхукет в результате ДТП с легким мотоциклом, которым она управляла, пассажир мотоцикла получил тяжелые травмы, сообщил РИА Новости в пятницу генеральный консул России в городе Пхукет Егор Иванов.
"Мы получили информацию о смерти в результате ДТП гражданки России
, 1995 года рождения, управлявшей мотоциклом. Ее пассажир, тоже россиянин, в тяжёлом состоянии доставлен в один из госпиталей Пхукета", - сообщил агентству дипломат, добавив, что родственники обоих россиян оповещены о случившемся.
Таиландский новостной портал Khaosod English разместил новость о ДТП, которое произошло вечером в четверг. В новости говорится, что авария произошла на извилистой горной дороге в районе Карон. По информации издания, которое ссылается на местную полицию, мотоцикл на повороте дороги пересек сплошную разделительную полосу, столкнулся со следовавшим навстречу автомобилем-пикапом, и в результате удара отлетел обратно на свою полосу движения под колеса другого пикапа.
Портал сообщает, не называя гражданства пострадавших, что управлявшая мотоциклом "иностранная гражданка по имени Полина" скончалась в результате полученных травм, а ее пассажир по имени Артем был доставлен в больницу.