Исследование показало, какую литературу россияне дарят на праздники
26.12.2025
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Каждый третий россиянин выбирает в качестве подарка близким классическую литературу, следует из исследования книжного сервиса "КИОН Строки" и МТС Банка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В преддверии Нового года книжный сервис "КИОН Строки" и МТС
Банк провели исследование и выяснили, какую литературу россияне чаще всего дарят на праздники своим близким.
"В ходе исследования также выяснилось, литературу в каком жанре россияне предпочитают дарить. Каждый третий (36%) признался, что выбирает классическую литературу, 24% - триллеры и детективы, 19% - фэнтези и фантастику, а 11% - любовные романы", - следует из исследования.
Среди опрошенных россиян 48% согласны с утверждением о том, что книга - лучший подарок, 35% также с этим согласны, но не выбирают книги в качестве подарка, а ещё 10% считают, что есть варианты лучше, но при этом всё равно дарят книги друзьям, коллегам и родственникам.
В ходе исследования также выяснили, люди какого знака зодиака дарят книги чаще всего. Согласно данным аналитиков МТС Банка, чаще других покупки в книжных магазинах в декабре 2025 года совершали Раки – 9,6% транзакций в этой категории принадлежит именно им.
"Также в пятерку вошли Водолеи – 8,9% покупок, Весы – 8,6%, Скорпионы – 8,5% и Овны – 8,3%. Реже всего покупали книги Близнецы – 7,3%, Тельцы – 7,6% и Козероги – 7,7%", - говорится в результатах исследования.
Как отметили аналитики, россияне с высокой долей вероятности могут получить в подарок на Новый год книгу от Раков, Водолеев и Весов.