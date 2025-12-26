Рейтинг@Mail.ru
Россиянина Тордена перевели в другую тюрьму в Финляндии - РИА Новости, 26.12.2025
15:11 26.12.2025
Россиянина Тордена перевели в другую тюрьму в Финляндии
Россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), приговоренного в Финляндии к пожизненному заключению за якобы военные преступления в Донбассе, перевели в другую...
в мире
финляндия
донбасс
хельсинки
воислав торден (ян петровский)
в мире, финляндия, донбасс, хельсинки, воислав торден (ян петровский)
В мире, Финляндия, Донбасс, Хельсинки, Воислав Торден (Ян Петровский)
Россиянина Тордена перевели в другую тюрьму в Финляндии

Тордена перевели в другую тюрьму в Финляндии после обращения посольства России

© Фото : соцсетиВоислав Торден (Ян Петровский)
Воислав Торден (Ян Петровский) - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : соцсети
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), приговоренного в Финляндии к пожизненному заключению за якобы военные преступления в Донбассе, перевели в другую тюрьму после обращения посольства России к финским властям по поводу ухудшения условий его содержания, заявили РИА Новости в российском диппредставительстве в Хельсинки.
В ноябре посольство обратилось в МИД Финляндии и финскую службу исполнения наказаний по вопросу соблюдения прав и улучшения условий содержания россиянина.
«
"Финская служба исполнения наказаний в своем ответе проинформировала нас о направлении необходимых рекомендаций администрации тюрьмы города Турку, где содержался Торден. Наш сигнал воспринят. Несколько дней назад Торден переведен обратно в тюрьму города Риихимяки, где в настоящее время администрация подбирает подходящее помещение для его содержания", - сообщили в посольстве.
Украина запрашивала экстрадицию Тордена после того, как его задержали в Финляндии в июле 2023 года из-за нарушения миграционных норм. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию и постановил немедленно освободить Тордена, однако сразу после освобождения его задержала пограничная охрана. Центральная криминальная полиция вскоре начала предварительное расследование из-за предполагаемых преступлений на Украине.
Воислав Торден (Ян Петровский) - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Адвокат указала на нарушения в деле Тордена
14 марта, 14:22
Рассмотрение дела Тордена в окружном суде Хельсинки проходило с 5 декабря 2024 года по 31 января этого года. Прокурор запрашивал для Тордена пожизненное заключение по обвинению в пяти военных преступлениях, якобы совершенных на Украине, когда он занимал должность замкомандира диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие в конфликте в Донбассе в 2014-2015 годах на стороне ДНР и ЛНР. По утверждению обвинения, с которым ознакомилось РИА Новости, 5 сентября 2014 года это подразделение уничтожило 22 украинских солдата и ранило четверых.
Ранее посольство России в Финляндии, комментируя РИА Новости решение суда, назвало его "позорным судилищем", являющимся следствием нагнетания в стране русофобии и военного психоза.
Окружной суд Хельсинки 14 марта признал Тордена виновным по ряду пунктов обвинения в якобы совершенных им военных преступлениях в Донбассе в 2014 году и приговорил его к пожизненному тюремному заключению. Торден отрицает вину. Защита россиянина 13 мая подала апелляцию на приговор суда.
Консульские сотрудники российского посольства 5 ноября посетили Тордена в тюрьме Турку. Посольство сообщало РИА Новости, что к россиянину применялся режим изолятора после перевода в новую тюрьму, у него изъяли личные вещи, сократили время прогулок, ограничили возможность заниматься спортом.
Колючая проволока - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Россиянин Торден живет в финской тюрьме на хлебе и воде, сообщила адвокат
5 ноября, 16:45
 
В миреФинляндияДонбассХельсинкиВоислав Торден (Ян Петровский)
 
 
