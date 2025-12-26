Россиянина Тордена перевели в другую тюрьму в Финляндии

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), приговоренного в Финляндии к пожизненному заключению за якобы военные преступления в Донбассе, перевели в другую тюрьму после обращения посольства России к финским властям по поводу ухудшения условий его содержания, заявили РИА Новости в российском диппредставительстве в Хельсинки.

В ноябре посольство обратилось в МИД Финляндии и финскую службу исполнения наказаний по вопросу соблюдения прав и улучшения условий содержания россиянина.

« "Финская служба исполнения наказаний в своем ответе проинформировала нас о направлении необходимых рекомендаций администрации тюрьмы города Турку , где содержался Торден . Наш сигнал воспринят. Несколько дней назад Торден переведен обратно в тюрьму города Риихимяки, где в настоящее время администрация подбирает подходящее помещение для его содержания", - сообщили в посольстве.

Украина запрашивала экстрадицию Тордена после того, как его задержали в Финляндии в июле 2023 года из-за нарушения миграционных норм. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию и постановил немедленно освободить Тордена, однако сразу после освобождения его задержала пограничная охрана. Центральная криминальная полиция вскоре начала предварительное расследование из-за предполагаемых преступлений на Украине.

Рассмотрение дела Тордена в окружном суде Хельсинки проходило с 5 декабря 2024 года по 31 января этого года. Прокурор запрашивал для Тордена пожизненное заключение по обвинению в пяти военных преступлениях, якобы совершенных на Украине, когда он занимал должность замкомандира диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие в конфликте в Донбассе в 2014-2015 годах на стороне ДНР ЛНР . По утверждению обвинения, с которым ознакомилось РИА Новости, 5 сентября 2014 года это подразделение уничтожило 22 украинских солдата и ранило четверых.

Ранее посольство России в Финляндии, комментируя РИА Новости решение суда, назвало его "позорным судилищем", являющимся следствием нагнетания в стране русофобии и военного психоза.

Окружной суд Хельсинки 14 марта признал Тордена виновным по ряду пунктов обвинения в якобы совершенных им военных преступлениях в Донбассе в 2014 году и приговорил его к пожизненному тюремному заключению. Торден отрицает вину. Защита россиянина 13 мая подала апелляцию на приговор суда.