14:13 26.12.2025
Россия готова к технологическому сотрудничеству, заявил Мантуров
Россия готова к сотрудничеству со всеми дружественными странами - как по чувствительным технологиям, так и в сырьевых проектах, сообщил первый вице-премьер РФ... РИА Новости, 26.12.2025
экономика, россия, юго-восточная азия, денис мантуров, технологии, в мире
Экономика, Россия, Юго-Восточная Азия, Денис Мантуров, Технологии, В мире
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству со всеми дружественными странами - как по чувствительным технологиям, так и в сырьевых проектах, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Мы открыты к сотрудничеству со всеми странами, конечно же с дружественными, по чувствительным таким направлениям и готовы в сырьевых проектах развивать компетенции", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Мантуров также напомнил, что Россия приглашает партнеров из Юго-Восточной Азии участвовать в разработке Ангаро-Енисейского кластера, чтобы совместно развивать технологии и формировать новые производства по переработке, в том числе редких и редкоземельных металлов.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Россия поставляет дроны на СВО больше противника, заявил Мантуров
