https://ria.ru/20251226/rossija-2064873122.html
Россия готова к технологическому сотрудничеству, заявил Мантуров
Россия готова к сотрудничеству со всеми дружественными странами - как по чувствительным технологиям, так и в сырьевых проектах, сообщил первый вице-премьер РФ... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T14:13:00+03:00
2025-12-26T14:13:00+03:00
2025-12-26T14:23:00+03:00
экономика
россия
юго-восточная азия
денис мантуров
технологии
в мире
россия
юго-восточная азия
