Россия давно перестала быть мировой бензоколонкой, заявил Потанин
Россия давно перестала быть мировой бензоколонкой, заявил Потанин - РИА Новости, 26.12.2025
Россия давно перестала быть мировой бензоколонкой, заявил Потанин
Россия давно перестала быть "мировой бензоколонкой", заявил глава компаний "Норникель" и "Интеррос" Владимир Потанин. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T14:09:00+03:00
2025-12-26T14:09:00+03:00
2025-12-26T15:51:00+03:00
россия
вашингтон (штат)
москва
владимир потанин
александр панкин
норильский никель
интеррос
россия
вашингтон (штат)
москва
Россия давно перестала быть мировой бензоколонкой, заявил Потанин
Потанин заявил, что Россия давно перестала быть мировой бензоколонкой
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Россия давно перестала быть "мировой бензоколонкой", заявил
глава компаний "Норникель" и "Интеррос" Владимир Потанин.
Он отметил, что раньше курс рубля очень сильно коррелировал с ценой на нефть, но сейчас это уже не так.
"И это хорошо. Это подтверждает тезис о том, что наша страна уже давно перестала быть мировой бензоколонкой, а становится более высокотехнологичной, не только на энергетические ресурсы ориентированной страной", — сказал Потанин в интервью телеканалу "Россия 24".
"Бензоколонкой, которая маскируется под страну" называл Россию покойный американский сенатор Джон Маккейн.
Президент Владимир Путин не раз отмечал, что Россия слезает с нефтегазовой иглы, а представления о том, что она до сих пор остается "бензоколонкой", не имеют под собой реальных оснований. Уже 70 процентов доходов бюджета формируются не за счет нефтегазовых доходов, подчеркивал глава государства.
По словам министра финансов Антона Силуанова, работу по снижению зависимости бюджета от цен на нефть и газ начали еще в 2000-х и ее важно продолжать.