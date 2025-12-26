МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия давно перестала быть "мировой бензоколонкой", Россия давно перестала быть "мировой бензоколонкой", заявил глава компаний "Норникель" и "Интеррос" Владимир Потанин.

Он отметил, что раньше курс рубля очень сильно коррелировал с ценой на нефть, но сейчас это уже не так.

"И это хорошо. Это подтверждает тезис о том, что наша страна уже давно перестала быть мировой бензоколонкой, а становится более высокотехнологичной, не только на энергетические ресурсы ориентированной страной", — сказал Потанин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Бензоколонкой, которая маскируется под страну" называл Россию покойный американский сенатор Джон Маккейн.

Президент Владимир Путин не раз отмечал, что Россия слезает с нефтегазовой иглы, а представления о том, что она до сих пор остается "бензоколонкой", не имеют под собой реальных оснований. Уже 70 процентов доходов бюджета формируются не за счет нефтегазовых доходов, подчеркивал глава государства.