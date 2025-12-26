Рейтинг@Mail.ru
Россия обеспокоена эскалацией ситуации в Йемене, заявили в МИД
14:01 26.12.2025
Россия обеспокоена эскалацией ситуации в Йемене, заявили в МИД
Россия обеспокоена эскалацией военно-политической ситуации в Йемене, призывает стороны к сдержанности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T14:01:00+03:00
2025-12-26T14:01:00+03:00
в мире, россия, йемен, москва, мария захарова
В мире, Россия, Йемен, Москва, Мария Захарова
Россия обеспокоена эскалацией ситуации в Йемене, заявили в МИД

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россия обеспокоена эскалацией военно-политической ситуации в Йемене, призывает стороны к сдержанности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Москве обеспокоены эскалацией военно-политической ситуации в южнойеменских провинциях Хадрамаут и Махра в результате столкновений между различными отрядами из состава проправительственных сил, включая формирования, подконтрольные Южному переходному совету", - говорится в сообщении Захаровой на сайте МИД.
Столица Йемена город Сана - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Посольство России в Йемене отслеживает данные о столкновениях в стране
5 декабря, 16:25
"Призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и искать взаимоприемлемые компромиссные решения существующих проблем и противоречий в рамках конструктивного межйеменского диалога", - добавила она.
Москва приветствует отмеченные в заявлении МИД Саудовской Аравии от 25 декабря ее совместные усилия и ОАЭ, нацеленные на скорейшее снижение напряженности и стабилизацию обстановки на юге Йемена, в том числе направление в Аден совместной военной группы для оказания содействия йеменским сторонам в преодолении последствий этого кризиса, отметила Захарова.
"Подтверждаем готовность к дальнейшему конструктивному взаимодействию в интересах достижения этих целей с официальными йеменскими властями и всеми влиятельными политическими силами дружественной нам страны, а также партнерами России в регионе, прежде всего, Саудовской Аравией и ОАЭ", - заключила она.
Йеменские военные полицейские - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Сепаратисты в Йемене начали операцию на юго-западе страны
15 декабря, 15:35
 
В миреРоссияЙеменМоскваМария Захарова
 
 
