Россия обеспокоена эскалацией ситуации в Йемене, заявили в МИД

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россия обеспокоена эскалацией военно-политической ситуации в Йемене, призывает стороны к сдержанности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В Москве обеспокоены эскалацией военно-политической ситуации в южнойеменских провинциях Хадрамаут и Махра в результате столкновений между различными отрядами из состава проправительственных сил, включая формирования, подконтрольные Южному переходному совету", - говорится в сообщении Захаровой на сайте МИД.
"Призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и искать взаимоприемлемые компромиссные решения существующих проблем и противоречий в рамках конструктивного межйеменского диалога", - добавила она.
Москва приветствует отмеченные в заявлении МИД Саудовской Аравии от 25 декабря ее совместные усилия и ОАЭ, нацеленные на скорейшее снижение напряженности и стабилизацию обстановки на юге Йемена, в том числе направление в Аден совместной военной группы для оказания содействия йеменским сторонам в преодолении последствий этого кризиса, отметила Захарова.
"Подтверждаем готовность к дальнейшему конструктивному взаимодействию в интересах достижения этих целей с официальными йеменскими властями и всеми влиятельными политическими силами дружественной нам страны, а также партнерами России в регионе, прежде всего, Саудовской Аравией и ОАЭ", - заключила она.
