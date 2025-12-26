https://ria.ru/20251226/rossija-2064862704.html
Мантуров назвал конкурентоспособные отрасли российской промышленности
Мантуров назвал конкурентоспособные отрасли российской промышленности
Россия конкурентоспособна во многих отраслях промышленности, например, в радио- и микроэлектронике, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 26.12.2025
