13:46 26.12.2025 (обновлено: 13:47 26.12.2025)
Мантуров назвал конкурентоспособные отрасли российской промышленности
Россия конкурентоспособна во многих отраслях промышленности, например, в радио- и микроэлектронике, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 26.12.2025
экономика, россия, белоруссия, денис мантуров
Экономика, Россия, Белоруссия, Денис Мантуров
Денис Мантуров
Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россия конкурентоспособна во многих отраслях промышленности, например, в радио- и микроэлектронике, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Сферы, где мы видим себя конкурентоспособными, они достаточно масштабны. Это и вами упомянутая радиоэлектроника, микроэлектроника, в частности, с Белоруссией в рамках программы Союзного государства мы вот завершили программу по автоэлектронике - это был Союзный проект", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Он добавил, что сейчас в рамках Союзного государства страны работают над программами в отношении станков, интегральной электроники, оптики, электронного машиностроения, производства фотолитографов, а также тепловизоров.
ЭкономикаРоссияБелоруссияДенис Мантуров
 
 
