https://ria.ru/20251226/rossija-2064828550.html
Мир наблюдает за Россией как за лидером антиколониализма, считают в РВИО
Мир наблюдает за Россией как за лидером антиколониализма, считают в РВИО - РИА Новости, 26.12.2025
Мир наблюдает за Россией как за лидером антиколониализма, считают в РВИО
Мир наблюдает за Россией, как за одним из лидеров движения против колониализма, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T12:16:00+03:00
2025-12-26T12:16:00+03:00
2025-12-26T12:16:00+03:00
россия
российское военно-историческое общество (рвио)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585340055_0:224:3166:2005_1920x0_80_0_0_d3b55387717a21d0b473384f447e6d0c.jpg
https://ria.ru/20251224/rvio-2064233823.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585340055_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_ae26acdfea6988508937f67e74ef27e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российское военно-историческое общество (рвио), общество
Россия, Российское военно-историческое общество (РВИО), Общество
Мир наблюдает за Россией как за лидером антиколониализма, считают в РВИО
Мягков: мир наблюдает за Россией как за лидером движения против колониализма
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мир наблюдает за Россией, как за одним из лидеров движения против колониализма, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
"Мы сейчас заботимся, конечно, прежде всего, о нашей стране, о нашем русском мире. Но независимо даже от этого, на нас смотрят (другие страны - ред.). Как когда-то, может, не совсем верный будет пример, но на нас в 1920-е годы, после революции 1917 года, смотрели как на передовой класс движения. И оно во многом такое было, в плане антиколониализма. И сегодня на нас тоже смотрят. Тогда мы против классических колоний мы выступали. Сегодня Россия
, воюя в зоне СВО, хотим мы, кстати говоря, или не хотим, мы выступаем против неоколониализма", - сказал Мягков.
По его словам, мировое сообщество смотрит, как Россия борется, и надеется на нее.
"Когда мы победим, мир изменится во многом. И тогда, возможно, будет образование и трибуналов, и справедливого процесса, и справедливого суда большинством справедливых стран, которые выступают за справедливый мир", - сказал Мягков.