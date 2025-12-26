Мир наблюдает за Россией как за лидером антиколониализма, считают в РВИО

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мир наблюдает за Россией, как за одним из лидеров движения против колониализма, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

По его словам, мировое сообщество смотрит, как Россия борется, и надеется на нее.

"Когда мы победим, мир изменится во многом. И тогда, возможно, будет образование и трибуналов, и справедливого процесса, и справедливого суда большинством справедливых стран, которые выступают за справедливый мир", - сказал Мягков.