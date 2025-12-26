Рейтинг@Mail.ru
Мир наблюдает за Россией как за лидером антиколониализма, считают в РВИО - РИА Новости, 26.12.2025
12:16 26.12.2025
Мир наблюдает за Россией как за лидером антиколониализма, считают в РВИО
Мир наблюдает за Россией как за лидером антиколониализма, считают в РВИО - РИА Новости, 26.12.2025
Мир наблюдает за Россией как за лидером антиколониализма, считают в РВИО
Мир наблюдает за Россией, как за одним из лидеров движения против колониализма, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил... РИА Новости, 26.12.2025
россия
российское военно-историческое общество (рвио)
общество
россия
россия, российское военно-историческое общество (рвио), общество
Россия, Российское военно-историческое общество (РВИО), Общество
Мир наблюдает за Россией как за лидером антиколониализма, считают в РВИО

Мягков: мир наблюдает за Россией как за лидером движения против колониализма

© РИА Новости / Нина Зотина | Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков
Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков . Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мир наблюдает за Россией, как за одним из лидеров движения против колониализма, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
"Мы сейчас заботимся, конечно, прежде всего, о нашей стране, о нашем русском мире. Но независимо даже от этого, на нас смотрят (другие страны - ред.). Как когда-то, может, не совсем верный будет пример, но на нас в 1920-е годы, после революции 1917 года, смотрели как на передовой класс движения. И оно во многом такое было, в плане антиколониализма. И сегодня на нас тоже смотрят. Тогда мы против классических колоний мы выступали. Сегодня Россия, воюя в зоне СВО, хотим мы, кстати говоря, или не хотим, мы выступаем против неоколониализма", - сказал Мягков.
По его словам, мировое сообщество смотрит, как Россия борется, и надеется на нее.
"Когда мы победим, мир изменится во многом. И тогда, возможно, будет образование и трибуналов, и справедливого процесса, и справедливого суда большинством справедливых стран, которые выступают за справедливый мир", - сказал Мягков.
Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В РВИО раскритиковали лидеров, считающих, что России не должно быть
24 декабря, 07:28
 
Россия, Российское военно-историческое общество (РВИО), Общество
 
 
