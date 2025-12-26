В Шереметьево задержали пассажира из Китая со шкурами крокодилов

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пассажир из Китая пытался провезти в Россию 55 шкур крокодилов на 1,7 миллиона рублей, таможенники в "Шереметьево" обнаружили их в чемоданах, возбуждено административное дело, сообщает пресс-служба ФТС РФ.
"Шкуры крокодилов на 1,7 миллиона рублей обнаружили шереметьевские таможенники в багаже 40-летнего пассажира, прибывшего из Китая... В двух чемоданах иностранца находилось 55 изделий из кожи рептилий разных цветов и размеров", - говорится в сообщении.
Как рассказали в ФТС, инспекторы остановили иностранца для выборочного контроля, а экзотический товар удалось выявить с помощью рентген-машины. Мужчина пояснил, что перемещал товар по просьбе третьих лиц.
В ведомстве добавили, что на иностранца заведено административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ "Недекларирование товаров". Санкция статьи предусматривает штраф до двукратной стоимости товаров с возможной конфискацией.
