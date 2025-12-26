Рейтинг@Mail.ru
В Шереметьево задержали пассажира из Китая со шкурами крокодилов
26.12.2025
В Шереметьево задержали пассажира из Китая со шкурами крокодилов
россия
китай
федеральная таможенная служба (фтс россии)
шереметьево (аэропорт)
россия, китай, федеральная таможенная служба (фтс россии), шереметьево (аэропорт)
Россия, Китай, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Шереметьево (аэропорт)
В Шереметьево задержали пассажира из Китая со шкурами крокодилов

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пассажир из Китая пытался провезти в Россию 55 шкур крокодилов на 1,7 миллиона рублей, таможенники в "Шереметьево" обнаружили их в чемоданах, возбуждено административное дело, сообщает пресс-служба ФТС РФ.
"Шкуры крокодилов на 1,7 миллиона рублей обнаружили шереметьевские таможенники в багаже 40-летнего пассажира, прибывшего из Китая... В двух чемоданах иностранца находилось 55 изделий из кожи рептилий разных цветов и размеров", - говорится в сообщении.
Как рассказали в ФТС, инспекторы остановили иностранца для выборочного контроля, а экзотический товар удалось выявить с помощью рентген-машины. Мужчина пояснил, что перемещал товар по просьбе третьих лиц.
В ведомстве добавили, что на иностранца заведено административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ "Недекларирование товаров". Санкция статьи предусматривает штраф до двукратной стоимости товаров с возможной конфискацией.
РоссияКитайФедеральная таможенная служба (ФТС России)Шереметьево (аэропорт)
 
 
