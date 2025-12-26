Посол в Вене назвал борьбу с искажением исторической правды приоритетом

ВЕНА, 26 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Борьба с искажением исторической правды будет одним из приоритетов для российской миссии в Австрии на ближайший год, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов.
"Одним из приоритетов остается противодействие искажению исторической правды, в том числе попытки перечеркнуть подвиг советских воинов и роль СССР в освобождении Европы и восстановлении австрийской государственности. Не менее важно добиваться неукоснительного соблюдения Австрией своих международных обязательств по уходу за советскими воинскими захоронениями и мемориалами", - сказал он.
Отдельным направлением, по его словам, будет работа с соотечественниками. "Важно, чтобы каждый гражданин России и каждый представитель российской диаспоры здесь, в Австрии, ощущал поддержку со стороны посольства. Мы будем и далее защищать их права, реагировать на случаи дискриминации – в тесном взаимодействии с нашими почётными консулами в Верхней Австрии и Форарльберге, а также с Генконсульством России в Зальцбурге", - уточнил дипломат.
При этом он подчеркнул, что все это - комплексная работа, которая ведется часто в непростых условиях. "Но она абсолютно необходима для сохранения реальных точек соприкосновения и обеспечения долгосрочных интересов России", - заключил посол.
