Россия и Белоруссия стоят на страже морали Нюрнберга, считает историк

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия сегодня четко стоят на страже морали Нюрнбергского трибунала, когда как некоторые страны бывшего Советского Союза были заражены "вирусами" неонацизма, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
"Прибалтийские государства и Украина были заражены вирусом неонацизма. И эти "бациллы" пропитали эти страны, многие страны бывшего Советского Союза, к сожалению. И мы видим то, что "вакцина" Нюрнбергского трибунала ослабевает. И единственные, наверное, кто сегодня четко стоит на страже именно тех решений, той морали, которая была вынесена из Нюрнбергского трибунала, это сегодняшняя Россия и Белоруссия, конечно же", - сказал Мягков.
В этом контексте историк обратил внимание на итоги голосования по поправкам к российской резолюции ООН против героизации нацизма.
"Кто голосует против? Мы видим сегодня, что это европейские страны, прежде всего, и Соединенные Штаты Америки, и те страны, где как раз растет неонацизм. Это о многом говорит", - отметил Мягков.
Ранее третий комитет генассамблеи ООН одобрил предложенную РФ резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". В ее поддержку проголосовали 114 стран, против – 52, в числе которых Украина, США, Великобритания, Канада, Япония, Франция, Германия.