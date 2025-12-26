Россия и Белоруссия стоят на страже морали Нюрнберга, считает историк

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия сегодня четко стоят на страже морали Нюрнбергского трибунала, когда как некоторые страны бывшего Советского Союза были заражены "вирусами" неонацизма, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

"Кто голосует против? Мы видим сегодня, что это европейские страны, прежде всего, и Соединенные Штаты Америки, и те страны, где как раз растет неонацизм. Это о многом говорит", - отметил Мягков.