Роспотребнадзор инициировал приостановку продажи Aloe Vera

"Роспотребнадзор направил в адрес ООО "Оператор‑ЦРПТ" требование о приостановлении возможности реализации 138 тысяч единиц продукции в розничных магазинах до дополнительного уведомления. В настоящее время блокировка на кассах установлена", - рассказали в Роспотребнадзоре.

"Управлением Роспотребнадзора по г. Москве начата внеплановая выездная проверка в отношении АО "Тандер" (сеть "Магнит"). В ходе проверки отобрано 11 образцов напитка из трех партий. Отобранные образцы направлены в Испытательно‑лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" для проведения исследований", - уточнили в ведомстве.