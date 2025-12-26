Рейтинг@Mail.ru
20:52 26.12.2025
Роспотребнадзор инициировал приостановку продажи Aloe Vera
Роспотребнадзор инициировал приостановление продажи партии напитка Aloe Vera, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор инициировал приостановление продажи партии напитка Aloe Vera, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
В пятницу Telegram-канал Mash сообщил, что работники магазина "Магнит" в Москве обнаружили в четырёх бутылках напитка Aloe Vera ацетон. Позже пресс-служба торговой сети сообщила, что ретейлер снимает с продажи напиток и проведет внеплановую проверку. Управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидрасследование.
«
"Роспотребнадзор направил в адрес ООО "Оператор‑ЦРПТ" требование о приостановлении возможности реализации 138 тысяч единиц продукции в розничных магазинах до дополнительного уведомления. В настоящее время блокировка на кассах установлена", - рассказали в Роспотребнадзоре.
Там уточнили, что ведомство направило письмо в адрес Ассоциации компаний интернет‑торговли (АКИТ) с просьбой довести до участников рынка электронной торговли (включая маркетплейсы) необходимость принятия исчерпывающих мер, исключающих дистанционную реализацию продукции, не соответствующей требованиям законодательства и потенциально создающей риски для здоровья потребителей.
"Управлением Роспотребнадзора по г. Москве начата внеплановая выездная проверка в отношении АО "Тандер" (сеть "Магнит"). В ходе проверки отобрано 11 образцов напитка из трех партий. Отобранные образцы направлены в Испытательно‑лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" для проведения исследований", - уточнили в ведомстве.
Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области начаты проверочные мероприятия в отношении производителя - ООО "Вельта‑Пенза". О начале проверки уведомлена прокуратура Пензенской области. ООО "Вельта‑Пенза" выдано предписание о приостановлении реализации всей имеющейся на производстве партии напитка Aloe Vera.
