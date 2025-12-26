https://ria.ru/20251226/roskosmos-2064771345.html
Ракета "Союз-5" проходит расширенные испытания
Подготовка к пуску ракеты "Союз-5" на Байконуре
Ракета "Союз-5" собрана на Байконуре, носитель и стартовый комплекс готовы к первому в истории пуску, сообщил заместитель гендиректора "Роскосмоса" по ракетным проектам Дмитрий Баранов.
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Ракета "Союз-5" и стартовый комплекс для неё обладают рядом новых инженерных и технологических решений, для подтверждения надёжности всех элементов специалисты проводят испытания по расширенной программе, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
"В проекте, как при создании ракеты-носителя "Союз-5", так и инфраструктуры стартового комплекса, реализован целый ряд новых инженерных и технологических решений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее они не применялись в подобных конфигурациях.
"Специалисты выполняют расширенную программу испытаний для подтверждения надёжности всех систем ракеты и элементов стартового комплекса", - уточнили в госкорпорации.
Также в "Роскосмосе
" рассказали, что реализация совместного российско-казахского проекта "Байтерек" по созданию этой ракеты и стартовой инфраструктуры для неё проходит в плановом режиме и находится на завершающем этапе. Сейчас на стартовом комплексе продолжаются испытания в рамках подготовки к первому пуску перспективной ракеты.
Заместитель гендиректора "Роскосмоса" по ракетным проектам Дмитрий Баранов, слова которого приводит пресс-служба, объяснил, что дополнительные проверки нужны для набора статистики и для того, чтобы дополнительно убедиться в надёжности и безопасности пуска.
"Мы не стремимся запустить ракету к какому-то празднику или дате. Наша задача – обеспечить успех первого испытательного пуска ракеты-носителя "Союз-5" с комплекса Байтерек", - сказал Баранов.