Сроки первого пуска ракеты "Союз-5" скорректируют
Наука
 
09:10 26.12.2025
Сроки первого пуска ракеты "Союз-5" скорректируют
Сроки первого пуска ракеты "Союз-5" скорректируют
"Роскосмос" и казахстанские партнёры приняли решение скорректировать сроки первого пуска новой ракеты "Союз-5", сообщили в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 26.12.2025
Сроки первого пуска ракеты "Союз-5" скорректируют

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. "Роскосмос" и казахстанские партнёры приняли решение скорректировать сроки первого пуска новой ракеты "Союз-5", сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
Ранее сообщалось, что старт состоится в конце 2025 года.
На Байконуре подготовили новую ракету "Союз-5" к первому пуску
Вчера, 09:07
"Партнёры проекта приняли решение о корректировке сроков первого пуска. Это решение носит технический характер. Оно отражает взвешенный подход участников, ориентированный на долгосрочную надёжность, безопасность и успешную эксплуатацию создаваемого комплекса", - говорится в сообщении.
Как уточнил председатель правления совместного предприятия "Байтерек" Айдын Аимбетов, практически все работы по подготовке к пуску завершены. Сейчас, по его словам, проводятся автономные испытания технологических систем, далее запланированы комплексные автономные испытания.
"Для необходимой эксплуатации ракеты используется более 40 технических и технологических систем. Проводятся как их отдельные испытания, так и совместные. По прибытии ракеты-носителя в монтажно-испытательный комплекс системы состыковываются и проверяется их совместная работа", - приводит пресс-службе слова Аимбетова.
"Роскосмос" провел наземные огневые испытания первой ступени новой ракеты
10 октября, 21:18
 
