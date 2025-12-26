https://ria.ru/20251226/roskosmos-2064770804.html
Сроки первого пуска ракеты "Союз-5" скорректируют
Сроки первого пуска ракеты "Союз-5" скорректируют - РИА Новости, 26.12.2025
Сроки первого пуска ракеты "Союз-5" скорректируют
"Роскосмос" и казахстанские партнёры приняли решение скорректировать сроки первого пуска новой ракеты "Союз-5", сообщили в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T09:10:00+03:00
2025-12-26T09:10:00+03:00
2025-12-26T09:10:00+03:00
наука
айдын аимбетов
роскосмос
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_0:81:2499:1486_1920x0_80_0_0_c8fe75429c76ee94f06e4d973521cdde.jpg
https://ria.ru/20251226/bajkonur-2064769987.html
https://ria.ru/20251010/roskosmos-2047626896.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_204:0:2293:1567_1920x0_80_0_0_c69b90a14a9df923e940b4760431d9cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
айдын аимбетов, роскосмос, космос - риа наука
Наука, Айдын Аимбетов, Роскосмос, Космос - РИА Наука
Сроки первого пуска ракеты "Союз-5" скорректируют
"Роскосмос" скорректирует сроки первого пуска ракеты "Союз-5"
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. "Роскосмос" и казахстанские партнёры приняли решение скорректировать сроки первого пуска новой ракеты "Союз-5", сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
Ранее сообщалось, что старт состоится в конце 2025 года.
"Партнёры проекта приняли решение о корректировке сроков первого пуска. Это решение носит технический характер. Оно отражает взвешенный подход участников, ориентированный на долгосрочную надёжность, безопасность и успешную эксплуатацию создаваемого комплекса", - говорится в сообщении.
Как уточнил председатель правления совместного предприятия "Байтерек" Айдын Аимбетов
, практически все работы по подготовке к пуску завершены. Сейчас, по его словам, проводятся автономные испытания технологических систем, далее запланированы комплексные автономные испытания.
"Для необходимой эксплуатации ракеты используется более 40 технических и технологических систем. Проводятся как их отдельные испытания, так и совместные. По прибытии ракеты-носителя в монтажно-испытательный комплекс системы состыковываются и проверяется их совместная работа", - приводит пресс-службе слова Аимбетова.