Сроки первого пуска ракеты "Союз-5" скорректируют

"Партнёры проекта приняли решение о корректировке сроков первого пуска. Это решение носит технический характер. Оно отражает взвешенный подход участников, ориентированный на долгосрочную надёжность, безопасность и успешную эксплуатацию создаваемого комплекса", - говорится в сообщении.

"Для необходимой эксплуатации ракеты используется более 40 технических и технологических систем. Проводятся как их отдельные испытания, так и совместные. По прибытии ракеты-носителя в монтажно-испытательный комплекс системы состыковываются и проверяется их совместная работа", - приводит пресс-службе слова Аимбетова.