Росгвардия рассказала об уловке квартирных воров

"Если мы говорим о квартире, то бывает, что преступники кладут мешочек с мусором и наблюдают за ним. Если человек заходит и выходит, он обязательно его уберет. А если этот мешочек находится там на протяжении нескольких дней, то они делают определенные выводы. Могут привязывать ниточки, чтобы понять, открывалась дверь или нет. Могут использовать какие-то внешние факторы, такие как балконы, козырьки зданий, деревья, находящиеся рядом с окнами", - сказал он на брифинге, посвященном безопасности в период новогодних праздников.