Рейтинг@Mail.ru
Роботы не смогут заменить российского бойца на фронте, считает пилот БПЛА - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:56 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/roboty-2064820221.html
Роботы не смогут заменить российского бойца на фронте, считает пилот БПЛА
Роботы не смогут заменить российского бойца на фронте, считает пилот БПЛА - РИА Новости, 26.12.2025
Роботы не смогут заменить российского бойца на фронте, считает пилот БПЛА
Роботы не смогут заменить российского бойца на фронте, заявил РИА Новости пилот БПЛА батальона "Ваха" спецназа "Ахмат" с позывным "Псих". РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T11:56:00+03:00
2025-12-26T11:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060752500_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fa12e851610d19270d4f601d0052080.jpg
https://ria.ru/20251226/syrskiy-2064691202.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060752500_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_31ccd097efd048a8bb6339789f5f67ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Роботы не смогут заменить российского бойца на фронте, считает пилот БПЛА

"Ахмат": роботы не способны нестандартно мыслить и не смогут заменить бойца

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 дек - РИА Новости. Роботы не смогут заменить российского бойца на фронте, заявил РИА Новости пилот БПЛА батальона "Ваха" спецназа "Ахмат" с позывным "Псих".
"Идет война дронов, дроны с дронами, дроны с людьми, дроны с техникой. Но в любом случае робот не сможет думать как-то нестандартно. В чем заключается именно победа русских людей во всех войнах, так это нестандартное мышление, умение подстраиваться под разные ситуации, поэтому вершина эволюции, я думаю, это человек", - поделился мнением боец.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Жалеть никого не будут". Сырский нашел решение проблем на фронте
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала