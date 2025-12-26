https://ria.ru/20251226/roboty-2064820221.html
Роботы не смогут заменить российского бойца на фронте, считает пилот БПЛА
Роботы не смогут заменить российского бойца на фронте, считает пилот БПЛА - РИА Новости, 26.12.2025
Роботы не смогут заменить российского бойца на фронте, считает пилот БПЛА
Роботы не смогут заменить российского бойца на фронте, заявил РИА Новости пилот БПЛА батальона "Ваха" спецназа "Ахмат" с позывным "Псих". РИА Новости, 26.12.2025
специальная военная операция на украине
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 дек - РИА Новости. Роботы не смогут заменить российского бойца на фронте, заявил РИА Новости пилот БПЛА батальона "Ваха" спецназа "Ахмат" с позывным "Псих".
"Идет война дронов, дроны с дронами, дроны с людьми, дроны с техникой. Но в любом случае робот не сможет думать как-то нестандартно. В чем заключается именно победа русских людей во всех войнах, так это нестандартное мышление, умение подстраиваться под разные ситуации, поэтому вершина эволюции, я думаю, это человек", - поделился мнением боец.