Рейтинг@Mail.ru
Журналистов РИА Новости наградили за вклад в развитие гражданского общества - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/ria-2064874270.html
Журналистов РИА Новости наградили за вклад в развитие гражданского общества
Журналистов РИА Новости наградили за вклад в развитие гражданского общества - РИА Новости, 26.12.2025
Журналистов РИА Новости наградили за вклад в развитие гражданского общества
Журналистов РИА Новости наградили в Общественной палате РФ (ОП РФ) за большой вклад в развитие гражданского общества в Российской Федерации и информационную... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T14:15:00+03:00
2025-12-26T14:15:00+03:00
общество
россия
москва
владислав гриб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064871745_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_6b5bba514b4593738d9bfb604a4946eb.jpg
https://ria.ru/20251217/novosti-2062581594.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064871745_409:0:2305:1422_1920x0_80_0_0_853a79fe4404655128b6e4d9479ef729.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, владислав гриб
Общество, Россия, Москва, Владислав Гриб
Журналистов РИА Новости наградили за вклад в развитие гражданского общества

Журналистов РИА Новости в ОП наградили за вклад в развитие гражданского общества

© Фото предоставлено пресс-службой Общественной палаты РФ Заместитель Секретаря ОП РФ Владислав Гриб и начальник управления общероссийской информации ГДИ Юлия Оглоблина во время церемонии награждения представителей СМИ в Общественной палате РФ
Заместитель Секретаря ОП РФ Владислав Гриб и начальник управления общероссийской информации ГДИ Юлия Оглоблина во время церемонии награждения представителей СМИ в Общественной палате РФ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Общественной палаты РФ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Журналистов РИА Новости наградили в Общественной палате РФ (ОП РФ) за большой вклад в развитие гражданского общества в Российской Федерации и информационную поддержку деятельности ОП РФ.
В пятницу в Москве в ОП РФ прошла церемония награждения представителей средств массовой информации. Награды вручал заместитель Секретаря ОП РФ Владислав Гриб.
© Фото предоставлено пресс-службой Общественной палаты РФ Заместитель Секретаря ОП РФ Владислав Гриб и корреспондент общественно-политической редакции Анастасия Дмитриева во время церемонии награждения представителей СМИ в Общественной палате РФ
Заместитель Секретаря ОП РФ Владислав Гриб и корреспондент общественно-политической редакции Анастасия Дмитриева во время церемонии награждения представителей СМИ в Общественной палате РФ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Общественной палаты РФ
Заместитель Секретаря ОП РФ Владислав Гриб и корреспондент общественно-политической редакции Анастасия Дмитриева во время церемонии награждения представителей СМИ в Общественной палате РФ
"Если любое событие не освещается, его нет. Вот так устроена наша жизнь. Конечно, этот год для нас особый, 20 лет Общественной палаты Российской Федерации, вы освещали и 20-летие нашей деятельности в этом году, и события (ведомства - ред.), и форум "Сообщество", и наших многих активных членов Общественной палаты, их позицию. Вам низкие поклоны, огромная благодарность за то, что вы делаете", - сказал Гриб в ходе церемонии.
Благодарности ОП РФ получили корреспондент общественно-политической редакции Дмитриева Анастасия, Начальник управления общероссийской информации Главной дирекции информации Юлия Оглоблина.
Логотип РИА Новости - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
РИА Новости стало самым охватным СМИ по версии Дзена
17 декабря, 12:05
 
ОбществоРоссияМоскваВладислав Гриб
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала