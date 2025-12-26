Журналистов РИА Новости наградили за вклад в развитие гражданского общества

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Журналистов РИА Новости наградили в Общественной палате РФ (ОП РФ) за большой вклад в развитие гражданского общества в Российской Федерации и информационную поддержку деятельности ОП РФ.
В пятницу в Москве в ОП РФ прошла церемония награждения представителей средств массовой информации. Награды вручал заместитель Секретаря ОП РФ Владислав Гриб.
© Фото предоставлено пресс-службой Общественной палаты РФ Заместитель Секретаря ОП РФ Владислав Гриб и корреспондент общественно-политической редакции Анастасия Дмитриева во время церемонии награждения представителей СМИ в Общественной палате РФ
© Фото предоставлено пресс-службой Общественной палаты РФ
Заместитель Секретаря ОП РФ Владислав Гриб и корреспондент общественно-политической редакции Анастасия Дмитриева во время церемонии награждения представителей СМИ в Общественной палате РФ
"Если любое событие не освещается, его нет. Вот так устроена наша жизнь. Конечно, этот год для нас особый, 20 лет Общественной палаты Российской Федерации, вы освещали и 20-летие нашей деятельности в этом году, и события (ведомства - ред.), и форум "Сообщество", и наших многих активных членов Общественной палаты, их позицию. Вам низкие поклоны, огромная благодарность за то, что вы делаете", - сказал Гриб в ходе церемонии.
Благодарности ОП РФ получили корреспондент общественно-политической редакции Дмитриева Анастасия, Начальник управления общероссийской информации Главной дирекции информации Юлия Оглоблина.
