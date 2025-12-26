В Киеве объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Киеве и пяти областях на севере Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса на 11.37 мск, тревога звучит в Киеве, а также в Киевской, Волынской, Ровенской, Житомирской и Черниговской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
