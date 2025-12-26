Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с микроавтобусом в Липецкой области погиб человек
09:44 26.12.2025 (обновлено: 10:54 26.12.2025)
В ДТП с микроавтобусом в Липецкой области погиб человек
Один человек погиб, шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Липецкой области, сообщили в министерстве здравоохранения региона. РИА Новости, 26.12.2025
происшествия, липецкая область
© Фото : Госавтоинспекция Липецкой области/TelegramДТП на выезде из села Сухая Лубна в Липецкой области
© Фото : Госавтоинспекция Липецкой области/Telegram
ДТП на выезде из села Сухая Лубна в Липецкой области
ВОРОНЕЖ, 26 дек - РИА Новости. Один человек погиб, шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Липецкой области, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
По данным госавтоинспекции, ДТП произошло в пятницу в 06.49 мск на 30-м километре автодороги "Липецк-Данков". Водитель автомобиля Datsun не справилась с управлением, из-за чего машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась микроавтобусом "ГАЗель NEXT".
«
"В столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса "ГАЗель" (всего - ред.) пострадали семь человек. Из них одна молодая женщина погибла… Пять пострадавших госпитализированы. Одна женщина в тяжелом состоянии", — говорится в Telegram-канале минздрава Липецкой области.
Правоохранители добавили, что на участке дороги, где произошло ДТП, движение осуществляется в штатном режиме.
