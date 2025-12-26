https://ria.ru/20251226/reshetnikov-2064808670.html
Решетников рассказал об инфляции в России
Решетников рассказал об инфляции в России
Решетников рассказал об инфляции в России
Инфляция в России на конец 2025 года составит 5,6-5,7%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T11:21:00+03:00
2025-12-26T11:21:00+03:00
2025-12-26T13:38:00+03:00
экономика
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Решетников: инфляция в России на конец 2025 года составит 5,6-5,7%
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости.
Инфляция в России на конец 2025 года составит 5,6-5,7%, сообщил
глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Наша текущая оценка инфляции на конец года составляет примерно 5,6-5,7%. Посмотрим на итоговые данные, но мне кажется, колебания на 0,1 (процентного пункта - ред.) в ту или иную сторону в целом ситуацию не меняют", - сказал министр в интервью телеканалу RT.
Говоря об экономическом росте за год, он отметил, что темпы, вероятно, окажутся чуть ниже 1%.
"Хотя на данный момент прогноз остается на уровне 1%, и оценка за десять месяцев также составляет 1%", - указал Решетников
