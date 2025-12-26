Решетников рассказал об инфляции в России

"Наша текущая оценка инфляции на конец года составляет примерно 5,6-5,7%. Посмотрим на итоговые данные, но мне кажется, колебания на 0,1 (процентного пункта - ред.) в ту или иную сторону в целом ситуацию не меняют", - сказал министр в интервью телеканалу RT.