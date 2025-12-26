Рейтинг@Mail.ru
Решетnikov рассказал об инфляции в России - РИА Новости, 26.12.2025
11:21 26.12.2025 (обновлено: 13:38 26.12.2025)
Решетников рассказал об инфляции в России
Инфляция в России на конец 2025 года составит 5,6-5,7%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. РИА Новости, 26.12.2025
экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Инфляция в России на конец 2025 года составит 5,6-5,7%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Наша текущая оценка инфляции на конец года составляет примерно 5,6-5,7%. Посмотрим на итоговые данные, но мне кажется, колебания на 0,1 (процентного пункта - ред.) в ту или иную сторону в целом ситуацию не меняют", - сказал министр в интервью телеканалу RT.
Говоря об экономическом росте за год, он отметил, что темпы, вероятно, окажутся чуть ниже 1%.
"Хотя на данный момент прогноз остается на уровне 1%, и оценка за десять месяцев также составляет 1%", - указал Решетников.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин
Шохин спрогнозировал, как НДС повлияет на инфляцию
23 декабря, 16:25
 
