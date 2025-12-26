Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в доме в Иркутской области погиб двухлетний ребенок - РИА Новости, 26.12.2025
08:34 26.12.2025
При пожаре в доме в Иркутской области погиб двухлетний ребенок
При пожаре в доме в Иркутской области погиб двухлетний ребенок - РИА Новости, 26.12.2025
При пожаре в доме в Иркутской области погиб двухлетний ребенок
Один ребенок погиб, еще трое несовершеннолетних, находившихся дома без присмотра, пострадали при пожаре в доме в Тулуне, возбуждено уголовное дело, сообщает в... РИА Новости, 26.12.2025
происшествия
тулун
иркутская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тулун
иркутская область
россия
происшествия, тулун, иркутская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тулун, Иркутская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
При пожаре в доме в Иркутской области погиб двухлетний ребенок

При пожаре в доме в Тулуне Иркутской области погиб двухлетний ребенок

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
ИРКУТСК, 26 дек - РИА Новости. Один ребенок погиб, еще трое несовершеннолетних, находившихся дома без присмотра, пострадали при пожаре в доме в Тулуне, возбуждено уголовное дело, сообщает в пятницу СУ СК по Иркутской области.
В Тулуне вечером в среду в квартире двухквартирного дома на улице Желгайская произошло возгорание.
"В результате пожара погиб двухлетний ребенок, еще трое несовершеннолетних в возрасте 2, 5 и 8 лет были госпитализированы с отравлением угарным газом. Несовершеннолетние находились в доме без присмотра взрослых… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Прокуратура даст оценку исполнению законодательства о защите прав детей, семейном благополучии и профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
ПроисшествияТулунИркутская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
