При пожаре в доме в Иркутской области погиб двухлетний ребенок
При пожаре в доме в Иркутской области погиб двухлетний ребенок - РИА Новости, 26.12.2025
При пожаре в доме в Иркутской области погиб двухлетний ребенок
Один ребенок погиб, еще трое несовершеннолетних, находившихся дома без присмотра, пострадали при пожаре в доме в Тулуне, возбуждено уголовное дело, сообщает в...
происшествия
тулун
иркутская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тулун
иркутская область
россия
Происшествия, Тулун, Иркутская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
При пожаре в доме в Иркутской области погиб двухлетний ребенок
