Вопрос о заочном аресте продюсера "Ласкового мая" отложили - РИА Новости, 26.12.2025
15:53 26.12.2025 (обновлено: 15:58 26.12.2025)
Вопрос о заочном аресте продюсера "Ласкового мая" отложили
Вопрос о заочном аресте продюсера "Ласкового мая" отложили

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы на 30 декабря отложил рассмотрение вопроса о заочном аресте продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как стало известно в ходе заседания, от адвоката Разина поступило ходатайство о переносе процесса в связи с временной нетрудоспособностью защитника из-за острого заболевания.
«
"Ходатайство удовлетворить, отложить заседание на 30 декабря, 10.00", - решил суд.
Ранее следствие уже просило суд о заочном аресте Разина, однако затем материал отозвали. Причины такого решения не сообщались.
Уголовное дело в отношении Разина возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова (автора песен "Ласкового мая") за исполнение песен. По данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Заочно обвинение ему предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), санкция статьи предусматривает до десяти лет колонии.
Потерпевшей по делу признана вдова поэта.
Кроме того, как сообщал РИА Новости источник, Разину могут добавить еще один эпизод мошенничества из-за поддельного договора с певцом Юрием Шатуновым.
МВД объявило Разина в розыск, он, по данным источника агентства, уехал из РФ сразу после возбуждения дела.
Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Продюсер "Ласкового мая" Разин живет в США, сообщил источник
3 декабря, 10:15
 
Андрей РазинЛасковый майПроисшествияРоссия
 
 
